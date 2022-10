Terug parkeren op de volledige Diksmuidse Grote Markt? N-VA zegt ja, meerderheid neen

Voor N-VA is ruim 1 miljoen euro voor 39 ondergrondse parkeerplaatsen op de site Boterhalle te duur. Daarom stelt het voor om het autovrije deel op de Grote Markt op sommige momenten om te vormen tot een parking. Dat zien meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide niet zitten.

N-VA deed het voorstel tijdens de gemeenteraad. “De bouw van de nieuwe evenementenhal zal zorgen voor een toenemende nood aan parkeerplaatsen”, vermoedt Koen Coupillie (N-VA). “Op momenten dat er grote activiteiten in die geplande zaal plaatsvinden dan zou de volledige Grote Markt dienst moeten kunnen doen als parking.”

En partijgenoot Bert Laridon (N-VA) zou dan meteen ook de ondergrondse parking onder de Boterhalle schrappen. “We berekenden dat er liefst 1,7 miljoen euro uit de stadskas gehaald zou moeten worden om de 39 parkeerplaatsen te betalen. Het is veel goedkoper om op drukke momenten parkeren toe te laten op het autovrije deel van de Grote Markt. Die tijdelijke parkeerplaatsen, toch een 50- tot 60-tal, zou je met lichten kunnen aanduiden.”

Evenementenplein

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) loopt alvast niet warm voor het idee. “Het voorstel staat haaks op de keuze om van de markt een evenementenplein te maken. Bovendien is het praktisch moeilijk haalbaar. We zouden wekelijks auto’s moeten wegslepen die er blijven staan om bijvoorbeeld de maandag- of boerenmarkt te organiseren.”

“We organiseren net zoveel mogelijk evenementen op de markt zoals deze zomer en zaterdag ook Wondernacht. Als men er weer parking van maakt kan dit niet meer en valt de aantrekkingskracht van de terrasjes weg.”

“Meerwaarde”

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) gelooft zijn oren niet. “Ten eerste komen er 40 ondergrondse parkeerplaatsen die geraamd zijn op 1 miljoen euro. Door die parking moeten we voor de evenementenzaal, die daarboven gebouwd wordt, minder palen in de grond boren. Dat betekent een besparing van 400.000 euro.”

“Ten tweede was het N-VA die destijds zelf voorstelde om van de Grote Markt een plein te maken en alle parking ondergronds te organiseren. Nu wil het opnieuw bovengronds 50 extra parkeerplaatsen terwijl dat open plein net een meerwaarde is. Er vinden veel activiteiten plaats en de horeca kan er een graantje meepikken door hun terrassen erop te zetten.” (GUS)