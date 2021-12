Tegen 20 januari heeft iedereen boosterprik gekregen in Roeselare, vrijwilligers gezocht

Met Kerst en nieuwjaar is het vaccinatiecentrum in Roeselare gesloten, maar op andere dagen wordt er volop gevaccineerd, soms tot 12 uur per dag. Wanneer nodig is opschalen ook mogelijk. Tegen 20 januari moet iedereen die dat wil een boosterprik gekregen hebben.

“Over vaccinatie tegen Covid-19 kunnen we eindeloos debatteren. In een ideale wereld is er een behandeling tegen de ziekte, of is er gewoon geen Covid. Zolang het precieze mechanisme van deze nieuwe ziekte niet ontrafeld is, kunnen we voorlopig alleen maar terugvallen op een methode die dank zij de evolutie van de biologische technologie tot stand is gekomen”, horen we van Caroline Martens (CD&V).

“Jammer genoeg is een mRNA virus een snel muterend virus, het mag de wereld dan ook niet verbazen dat er regelmatig mutaties opduiken. We weten nu dat de hoeveelheid antilichamen gevormd na vaccinatie of infectie, na een tijdje verminderen, maar ook dat men na twee dosissen van de vaccins minder bescherming heeft tegen de recente Omikron variant. Een boosterprik herstelt aanzienlijk de hoeveelheid antilichamen en dus de doeltreffendheid van de vaccinatie. Dit maakt dat de boosterprik een absolute must is geworden, zeker voor de zwaksten, en degenen die vector vaccins kregen. Er wordt hierbij geopperd dat alle mensen ouder dan 50 jaar zo snel mogelijk hun derde prik moeten krijgen.”

Boosterprik

“Door de Omikron variant is een hoogdringendheid gecreëerd en weet men nu dat we moeten afstappen van het vooropgestelde interval tussen de eerste twee vaccins en de boosterprik. Het voorstel is er om het vaccinatiecentrum te sluiten tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen om de vrijwilligers even ademruimte te kunnen geven. Bijkomend echter keurde het Europees geneesmiddelen agentschap de vaccinatie van 5 tot 12 jarigen goed, in de vorm van twee prikken met drie weken interval.”

“Welk interval wordt er definitief vastgelegd voor de boosterprik? Hoe ziet het stadsbestuur de organisatie van vaccineren van kinderen? Kan het vaccinatiecentrum wel sluiten? Dringt er zich niet eerder een verhoging op van de capaciteit?”

Filip Deforche (Vlaams Belang) maakte zich dan weer zorgen over het aantal vrijwilligers voor die vaccinatie. Ook AZ Delta en zorgbedrijf Motena kampen met tekorten aan zorgpersoneel en ondersteuning”, klinkt het.

Gesloten op Kerst en nieuwjaar

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Voor Pfizer en Moderna ligt de tussentijd nu op vier maanden en daar gaan we nu mee aan de slag. Tussen de feestdagen zal het vaccinatiecentrum niet gesloten zijn. Wel zal er beperkt gesloten worden met Kerstmis en nieuwjaar. Het maakt mogelijk dat tegen 20 januari iedereen die in aanmerking komt een boosterprik gekregen zal hebben. Wat de kindervaccinatie betreft hebben de Vlaamse ministers beslist om dat toe te staan. Momenteel is er nog weinig duidelijkheid over de manier waarop. We wachten op instructies en doen ondertussen in stilte door. De piste van het vaccineren in de school vinden we zelf het meest logisch, maar als men ons oplegt om dit in het vaccinatiecentrum te doen, dan zullen we flexibel schakelen.”

Vrijwilligers

“Wat de vrijwilligers betreft voor het vaccinatiecentrum is er op zich geen probleem. We hebben 500 mensen die zich hebben aangemeld, 280 mensen daarvan hebben effectief meegewerkt in het vaccinatiecentrum. Momenteel draaien er 150 mensen actief mee, daar zijn de zaken onder controle.”

Bart Wenes (CD&V) beaamt de bezorgdheid van Filip Deforche: “Er is inderdaad een tekort aan vrijwilligers in AZ Delta en Motena en dat is chronisch. Iedere helpende hand kunnen we zeker gebruiken, zowel binnen AZ Delta als Motena of andere zorginstellingen. Binnen deze vierde golf zien we vooral een grote uitval bij medewerkers na besmetting of quarantaine. Maar ook omdat ze moe zijn, dat de rekker van het mentaal welzijn op knappen staat. Binnen Motena en AZ Delta is de vraag naar personeel groter dan het aanbod. Momenteel is het alarmfase rood, laat ons hopen dat alles snel keert.”