Team8630 probeert de verkiezingsnederlaag te verteren

Drie weken na de overwinningseuforie op de gemeenteraadsverkiezingen blijft Team8630 achter met een kater. Ze hadden vurig gehoopt om een coalitiepartner te vinden, maar de onderhandelingen met de mogelijke partners liepen vast. Toen Veurne Plus als tweede partij aan zet kwam, is burgemeester Peter Roose er wel in geslaagd om samen met VoeVeurne een nieuw beleidsteam samen te stellen. Dat ligt Team8630 zwaar op de maag.

Lijsttrekker Dirk Kesteloot reageert: “Uiteraard ben ik ontgoocheld, Team8630 de grootste partij en winnaar van de verkiezingen werd buitenspel gezet! De keuze van de kiezer wordt genegeerd! Maar ik wens de nieuwe, jonge dynamische ploeg veel succes toe.”

In naam van het hele Team8630 laat Bart Goudeseune weten: “We zullen intern bij Team8630 zeker de oefening maken wat we anders zouden kunnen gedaan hebben en evalueren of er fouten zijn gebeurd. Tijdens de onderhandelingen zelf zijn we altijd constructief gebleven en hebben we altijd geluisterd naar wat belangrijk was in hun programma en dit hebben we vergeleken met ons programma om tot een gemeenschappelijk plan te komen wat het beste was voor de Veurnse burger. Jammer genoeg was er geen mogelijkheid om tot een nieuwe ronde te komen met de andere partijen voor verdere detailbespreking over het programma en budget. We hadden steeds wel verschillende scenario’s in ons hoofd en je hoopt altijd dat er een coalitie kan gevormd worden, zodat je mee het beleid kunt maken ten voordele van de Veurnse burger als grootste partij. Maar dat zijn vijgen na Pasen en het is zo niet gelopen.”

“Soms lazen we in de krant meer over wat VoeVeurne over ons zei dan wat rechtstreeks met ons werd besproken. Dat is enerzijds jammer, maar zo leren we ook dat communicatie tussen partijen maar ook met de pers heel belangrijk is. We hebben alvast geleerd dat een duidelijke, beknopte communicatie naar de pers zonder al te veel details te delen en discreet te blijven toch misschien beter was geweest, maar we hadden hier ook geen afspraken gemaakt met de andere partij inzake communicatie naar de pers. Dit hadden we misschien beter gedaan, want dit had het onderlinge vertrouwen tussen partijen kunnen versterken.”

Opnieuw oppositie

Bart geeft nog zijn persoonlijke visie: “We gaan er inderdaad opnieuw als oppositie tegenaan. We proberen in de komende bestuursperiode een actieve rol in de oppositie te vervullen. We zijn vastberaden om een kritische maar constructieve stem te zijn, want quasi iedereen die zich politiek engageert wilt altijd het beste voor de stad. Ieder heeft natuurlijk zijn eigen accenten en doelen, maar het feit dat (jonge of oudere) mensen zich willen engageren kan je alleen maar aanmoedigen en moet je ook respecteren. We hebben het geluk dat we in een democratie leven en dat nog steeds een meerderheid moet gevonden voor het beleid, ook al is dit hier helaas niet met ons als de grootste partij, maar er is wel een meerderheid van 13 zetels op 23. Het is alleen door constructief te zijn dat je samen meer bereikt voor de Veurnaar. Sowieso ken ik de personen van Veurne Plus en ook de voorbije jaren was er tussen ons een wederzijds respect en ik ben er zeker van dat dit ook zo zal zijn de volgende jaren.”

“De mensen van Voe Veurne ken ik persoonlijk nog niet zo goed, maar ik kijk er wel naar uit om hen beter te leren kennen de volgende jaren en om constructief samen te werken. Als ik de krachtlijnen bekijk uit het bestuursakkoord, dan zie ik alvast dat er meer aandacht zal zijn voor obstakelvrije voetpaden, voor mensen die alleen zijn en dat ze ook gaan voor een stadsrandbos. Dat kan ik alleen maar toejuichen want dit vond ik zelf ook heel belangrijk. Ik ga zeker helpen planten aan het Veurnse bos als dit er komt, want dit is iets waar ik al jaren voor strijd. Nu nog wat meer aandacht voor bloemrijke bermen die correct gemaaid worden volgens het bermbesluit en voor de biodiversiteit! Sommige zaken waar wij voor gingen, staan niet in hun akkoord, maar misschien lezen we dit binnenkort in een meer gedetailleerde versie. Of er was misschien geen ruimte meer in het budget want het is ook belangrijk dat het budget klopt.”

“Wij, met team8630 vonden het onder meer belangrijk dat er een grotere en uitdagende hondenlosloopweide kwam. We gingen ook voor een dorpskernvernieuwing van onder meer Eggewaartskapelle en Vinkem, voor een mountainbikeparcours en voor extra verlichting/verledding van de atletiekpiste. Daarnaast wilden we meer vervoersondersteuning voor studenten en jongeren, nieuwe inspraak van jeugdverenigingen bij de bouw van het jeugddorp en een verbetering van hun uitgaansfaciliteiten. Ook willen we blijvend kritisch kijken naar de plannen inzake hoogbouw op de strategische locaties zodat het geheel leefbaar blijft voor onze stad.”