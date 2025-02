Team Waregem wil hondenweide in elke deelgemeente: “Dierenwelzijn en netheid publieke ruimte”

Op de gemeenteraad van Waregem vroeg Johan Vanhove (Team Waregem) of het stadsbestuur in elke deelgemeente een hondenweide kan voorzien.

“Op vrijdag 24 januari werd de nieuwe speel- en recreatiezone in de Keerstraat geopend. Ook de bijhorende hondenweide werd enthousiast onthaald door de buurt. Onze partij ijvert er dan ook voor om in elke deelgemeente en in Nieuwenhove een hondenweide te voorzien”, zegt raadslid Johan Vanhove (Team Waregem). “Een hondenweide bevordert het dierenwelzijn en de netheid in de publieke ruimte.”

“Op dit moment bestaan er geen plannen om extra hondenweiden aan te leggen”, reageert schepen van Dierenwelzijn Marc Vercruysse (CD&V). “Het is namelijk niet evident om geschikte locaties te vinden. Die moeten voldoende groot zijn en mogen geen hinder vormen voor omwonenden. Bovendien moeten we bij dergelijke zones de afweging maken met allerlei soorten recreatie zoals groenbeleving, speeltoestellen, wandelen en fietsen.”

“Op dit moment bestaat er een hondenweide in park Casier, en de gloednieuwe langs de Keerstraat. Voorstellen voor nieuwe locaties zijn welkom, dan onderzoeken we wat mogelijk is.”