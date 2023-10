Team Burgemeester versus CD&V in Gistel

Nu al is duidelijk dat de strijd om de sjerp zal gaan tussen enerzijds Gauthier Defreyne en zijn Team Burgemeester – de naam Open VLD wordt in de kiesstrijd niet gebruikt – en anderzijds oppositiepartij CD&V. “Dient de kans zich opnieuw aan, dan zou ik weer met onze huidige coalitiepartners in zee gaan”, verkondigt Defreyne nu al. “Wij zijn het alternatief voor het huidige beleid”, dixit CD&V-voorzitter Nicolas Dehaemers.

Al in mei kondigde Gauthier Defreyne aan dat hij met zijn ploeg naar de kiezer trekt onder de naam Team Burgemeester.

“We willen ons uitdrukken als een lokale partij. De naamswijziging werd positief onthaald. We verloochenen onze liberale principes niet, maar haken ons wagonnetje niet vast aan de nationale campagnes voor de voorafgaande federale en Vlaamse verkiezingen in juni”, haalt hij aan.

“Onze kieslijst is nog lang niet klaar. In Gistel hebben we altijd al een stevige basis gehad en we zullen die aanvullen met nieuwe gezichten.” En de naam van de lijst zegt natuurlijk alles.

“Uiteraard wil ik mijn burgemeestersambt verlengen. Sterker nog: als de kiezer ons opnieuw het vertrouwen geeft, dan wil ik graag voortdoen met de huidige coalitiepartners (N-VA en Vooruit, red.). We brachten vernieuwing en trokken tal van nieuwe projecten op gang”, benadrukt Defreyne.

Alternatief

Aan de andere kant van de gemeenteraadstafel aast CD&V opnieuw op een zitje in de meerderheid nadat ze in 2018 uit de Heyvaertlaan werd gezwierd. “We zijn het alternatief voor het huidige beleid”, maakt afdelingsvoorzitter Nicolas Dehaemers duidelijk.

“Kijk, afgelopen zondag hebben we ons programma afgeklopt. We gaan nu nog niet te veel lossen, maar thema’s als mobiliteit, kinderopvang en de sluiting van het zwembad zonder participatie komen aan bod. Nee, een lijsttrekker en lijstduwer hebben we nog niet aangeduid. Die willen we in de eindejaarperiode officieel voorstellen. We moeten onze kaarten goed leggen: het wordt een tweestrijd met Team Burgemeester en onze lijsttrekker is automatisch kandidaat-burgemeester.”

Met ex-burgemeester Bart Halewyck, voormalig schepen en OCMW-voorzitter Annie Cool en fractieleider Arnold Stael kent de partij interessante profielen. Ook gewezen schepen Lieve Dehaemers maakt kans. “Ik doe niet mee aan speculatie”, knipoogt voorzitter Dehaemers nog. “Het staat niet in steen gebeiteld, maar in principe trekken we met de naam CD&V naar de kiezer.”

Coalitiepartners

Coalitiepartners N-VA en Vooruit uiten zich positief over de huidige coalitiewerking. “We zijn het vaak met elkaar eens en dat zie je ook in de gemeenteraad”, zegt Vooruit-schepen Michel Vincke, die al sinds 2007 mee in het bestuur zit. Het zou een verrassing zijn mocht de ervaren rot straks geen lijsttrekker zijn. “We zijn volop bezig met onze kieslijst samen te stellen”, houdt hij zelf de boot wat af.

De socialisten hopen ook ietwat te profiteren van het nationale Conner Rousseau-effect. N-VA trekt op eigen kracht naar de keizer. “De groep van de vorige verkiezingen vormt de basis”, onderstreept schepen Wim Aernoudt. Ook in zijn geval zou het opvallend zijn mocht hij geen lijsttrekker worden. “We hebben nog wat werk aan onze lijst, maar spreken met tal van kandidaten.”

Kleinere oppositie

Raadslid Eric Jaegers, intussen 82 jaar, zal geen lijsttrekker zijn voor Vlaams Belang. “Ik richtte in 2006 met mijn vrouw Mireille Demonie de partij in Gistel op. Missionarissenwerk: met twee trokken we de baan op om te bussen en affiches te plakken. We zien nu een positieve kentering: daar waar we vroeger moesten smeken om kandidaten te strikken, zijn er nu mensen die voorzichtig bij ons komen polsen. Ik zal de lijst steunen, maar op welke plek ik straks sta, hangt niet van mij af.”

Lokaal partijvoorzitter Michael Vanparys neemt straks meer dan waarschijnlijk het voortouw. “Van een 19-jarige student tot de 82-jarige Eric: onze partij kent een nieuw elan. Minstens twaalf mensen zullen op de lijst staan en dat is meer dan ooit tevoren.”

Bij Groen hoopt raadslid Andy Versyck in het voorjaar mee de lijst voor te stellen. “Op welke plaats ik zal staan, is nog niet duidelijk. Onze afdeling is relatief jong – we pakten in 2018 voor het eerst een zetel – en dat zorgt voor een zeer gedreven groep. We blikken alvast terug op een positief debuut. Maar ik kan niet wegstoppen dat ik ontgoocheld ben in hoe voorstellen van de oppositie telkens naar de prullenmand worden verwezen.”

(TVA)