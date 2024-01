Team 2030 heeft twijfels over verkoop sociaal huurpatrimonium

Volgens gemeenteraadslid Steve Dejan (Team 2030) is het helemaal niet zeker dat het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW) het sociaal huurpatrimonium op vijf locaties in Wervik en Geluwe aan de woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik zal kunnen verkopen voor 9 miljoen euro. “Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. De situatie lijkt me niet helemaal koosjer”, aldus Dejan.

“Deze woningen zitten al in een sociaal verhuurstelsel en zijn gebouwd met subsidies vanuit Vlaanderen. Wonen in Vlaanderen is duidelijk over het feit dat toegekende subsidies voor de bouw van sociale woningen te allen tijde binnen de sociale huisvesting moeten blijven. Met andere woorden: een instantie kan en mag zich niet verrijken met deze subsidies bij een verkoop”, meent Steve Dejan.

3,5 miljoen euro

“Daarom is er een coëfficiënt bepaald per stad die de gecorrigeerde venale waarde (die een geïnteresseerde koper wil betalen, red.) van deze woningen zal berekenen. Dit zal om en bij de 35 procent zijn, zoals bij andere gemeenten. Voor de aankoop van deze woningen zal !Mpuls dus normaliter enkel beschikken over ongeveer 3,5 miljoen euro. Normaal kopen de sociale huisvestingsmaatschappijen deze woningen dan ook op aan deze gecorrigeerde waarde. Want deze woningen zijn anders niet rendabel door de geringe huurprijzen die er voor deze woningen kunnen worden gevraagd en de investeringen die men moet doen om tegen 2050 een EPC A-label te verkrijgen”, vervolgt hij.

Het zijn procedures die moeten worden gevolgd, en deze procedures lijken ze links te laten liggen bij !Mpuls. “Slecht financieel beheer van !Mpuls en zijn raad van bestuur”, meent Dejan. “Men speelt zomaar met de middelen van de huurders voor eigen financieel gewin”, klinkt het.

Externe audit

Dejan pleit voor een visie met structurele oplossingen op lange termijn en een externe audit. “Om zo een duidelijk beeld te scheppen van waar er zich in het WZBW problemen voordoen en hoe deze kunnen worden opgelost”, aldus Steve Dejan.

“Mijn rol is dat er een goede deal wordt gesloten, het is niet aan ons om de rekening van !Mpuls te maken”, aldus voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het WZBW. (EDB)