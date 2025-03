Tarieven op Zoeber voor kinderen van buiten Hooglede worden niet aangepast

Kinderen van buiten de gemeente die tijdens de vakanties komen genieten van speelpleinwerking Zoeber blijven even veel betalen als Hoogleedse kinderen. In de vorige bestuursperiode was een gedifferentieerd tarief voor bezoekende kinderen nochtans een van de stokpaardjes van Groep 21.

“Je kon er de vorige jaren bijna je uurwerk op gelijk zetten”, aldus oppositieraadslid Frederik Sap (Allen 8830). “Na de zomervakantie kwam steevast de vraag van Groep 21 om een gedifferentieerd tarief toe te passen voor de bezoekende kinderen van Zoeber. De paasvakantie nadert met rasse schreden, dus ik denk dat enige duidelijkheid voor de ouders wel op zijn plaats is. Wat zijn de plannen omtrent de tarieven en het openbaar houden van het domein tijdens de speelpleinwerking?”

Huidig burgemeester Kristof Pillaert haalde vanuit de oppositie in de vorige legislatuur inderdaad meermaals aan dat twee derde van de kinderen op Zoeber niet afkomstig is van Hooglede en dat het de Hoogleedse belastingbetaler is die het speelplein bekostigt. Een gedifferentieerd tarief was ook opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Maar dat stond niet in het programma van hun huidige coalitiepartner Team Burgemeester. Jeugdschepen Arne De Brabandere (Team Burgemeester) hield het opmerkelijk kort. “Alles blijft tot nader order bij het oude”, klonk het. Zijn collega’s van Groep 21 deden er het zwijgen toe. (SV)