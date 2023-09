Tarieven gemeentelijke uitleendienst blijven behouden in Deerlijk én er is gratis feestpakket beschikbaar

Het reglement voor de gemeentelijke uitleendienst in Deerlijk werd tijdens de jongste gemeenteraad geüpdatet. Het belangrijkste is dat de tarieven voor verenigingen niet opgetrokken worden.

“De kern van het reglement blijft eigenlijk dezelfde: we willen kwalitatieve materialen aanbieden aan alle Deerlijkse verenigingen die daar nood aan hebben en bovendien doen we dat aan scherpe prijzen”, verduidelijkt schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). “Het aanbieden van zo’n uitleendienst is een heel sterke stimulans voor het verenigingsleven. Daarom gaan we, tegen de stroom van grote prijsstijgingen in, onze materialen doelbewust niet duurder maken.”

Gratis feestpakket

“Ten opzichte van het vorige reglement hebben we wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo kunnen kleinschalige buurtfeesten vanaf nu een gratis buur(t)feestpakket bestellen. Het pakket bevat 4 plooitafels, 30 stoelen, blanco uitnodigingen, een vlaggenlijn, een tafelkleed en enkele afvalzakken. Door het gratis aanbieden willen we de drempel om het organiseren van zo’n straatfeest verkleinen. We willen in Deerlijk echt inzetten op buren die elkaar weer beter leren kennen en zo het sociaal weefsel verder versterken. De idee is tot stand gekomen in samenwerking met de Tettercamionnette.”

“Daarnaast bieden we vanaf nu gratis materialen aan voor benefieten die minimaal 50 procent van hun opbrengst overmaken aan het goede doel. Zo dragen wij als gemeente ook ons steentje bij om de opbrengst zo maximaal mogelijk te houden.”