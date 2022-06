Tariefverhogingen om te parkeren en op tweede verblijf zetten kwaad bloed bij oppositie

De bestuursmeerderheid van Open VLD en Vooruit komt dinsdag met een aanpassing van het parkeerbeleid naar de gemeenteraad, en dat zet kwaad bloed bij de oppositie.

“Nog geen vijf maanden na de vorige aanpassing, schieten de tarieven zo verder de hoogte in en worden we zelfs de duurste badstad van de kust als het op parkeren aankomt”, zegt raadslid Sandy Buysschaert. “Concreet gaan de tarieven met respectievelijk 25% omhoog in de rode zone, van 2 naar 2,5 euro per uur, en met 50% in de oranje zone van 5 naar 7,5 euro per dag. Met de vorige aanpassing creëerde het stadsbestuur met de bezoekerskaart extra parkeerdruk in de woonwijken, met de nieuwe aanpassing creëren ze een monster voor de woonwijken. Oorspronkelijk was de regeling enkel voor bezoekers van bewoners in een blauwe zone, nu trekken ze het bezoekersparkeren in de blauwe zones open naar alle bezoekers van alle inwoners en alle tweedeverblijvers.”

Duurste badstad

“Dat betekent nog veel meer parkeerdruk in de woonwijken. En op de koop toe maakt men het parkeren in de blauwe zone met een bezoekerskaart, 5 euro per beurt, goedkoper dan parkeren in de oranje zone. Het sturend parkeerbeleid dat onder de vorige bestuursploeg geïntroduceerd werd én succesvol is, stoelde op drie pijlers: meer rotatie in de rode zone, woonwijken maximaal voor de bewoners en toeristisch parkeren aan de rand (oranje zone). Nu wordt die filosofie moedwillig ondermijnd, ofwel snappen ze het nog steeds niet.”

“Nog een grote fout is dat we door deze aanpassing voortaan het etiket krijgen van duurste badstad als het op parkeren aankomt. En dat terwijl we net meer volk moeten aantrekken om de ondernemers terug wat ademruimte te kunnen geven na een bijzonder moeilijke periode. Ter vergelijking: toen CD&V aan zet was, daalden de parkeertarieven in de oranje zone met 67% en werd de eerste bewonerskaart gratis gemaakt. Dit nieuwe gemorrel aan de parkeertarieven kent alleen maar verliezers; inwoners, handelaars en bezoekers. Dit nattevingerwerk gebeurde trouwens zonder advies van de verkeerscommissie”, aldus Buysschaert.

Taks op tweede verblijf

Bijkomend hekelt N-VA de verhoging van de tweedeverblijfstaks, die ook op de agenda van de komende gemeenteraad staat. “Elk stadsbestuur zit met stijgende kosten, evident dus dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Maar de huidige meerderheid Open VLD-Vooruit kiest hiermee voor de gemakkelijkste weg. Blankenberge was wat deze heffing betreft al bij de koplopers van duurste kustgemeenten, maar nu worden we dé duurste. Een kaakslag in het gezicht van elke tweedeverblijver die investeerde in onze badstad. Men lijkt wel vergeten hoe tijdens de coronamaatregelen en sluiting van onze horeca net deze tweedeverblijvers massaal onze lokale economie zijn blijven ondersteunen”, zegt gemeenteraadslid Daphné Dumery, die het ook onverstandig vindt naar toekomstige investeringen toe.

“Wie de aankoop van een tweedeverblijf aan de kust overweegt, zal begrijpelijkerwijs alles in rekening brengen. Ook het prijzig parkeren en de gepeperde tweedeverblijfsheffing”, aldus Dumery. N-VA Blankenberge stemt dinsdag op de gemeenteraad dus tegen. “Omdat het verhogen van de belastingen voor zij die investeren en spenderen in onze stad, ons meer zal kosten dan het financiële voordeel dat een verhoging van deze heffing met zich zal meebrengen” klinkt het.