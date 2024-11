Tanguy de Maertelaere (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Mooie erkenning voor het vele harde werk”

Tanguy de Maertelaere (42) behaalde als lijsttrekker voor het Vlaams Belang 724 voorkeurstemmen. De lokale oud-voorzitter woont op de Bilkhage in Waregem en is beroepshalve provinciaal medewerker van Vlaams Belang. “Ik ben ontzettend tevreden en dankbaar voor het vertrouwen. Dit is voor mij een mooie erkenning voor het harde werk van ons team tijdens de campagne. Het motiveert me om te blijven strijden voor de standpunten van Vlaams Belang . Ik zal mij inzetten voor een veiliger, leefbaarder en eerlijker Waregem en een transparanter bestuur, waarin de stem van de burger wordt gehoord.”