Svitlana Musina (Brugse CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Centrumpartij steunen in tijden van polarisatie”

“Met mijn kandidatuur wou ik in tijden van polarisatie de centrumpartij CD&V steunen, aangezien overal extreme politieke partijen de kop opsteken”, zegt Svitlana Musina (60). Deze Oekraïense kinderarts woont al 26 jaar in Brugge. Ze werkt als praktijklector bij Vives Hogeschool en coördineert het educatief centrum Kryla, dat zich ontfermt over Oekraïense nieuwkomers. “Ik kom uit een land dat vroeger een communistisch bestuur had, mijn waarden zijn christelijk. Dirk vroeg mij om op zijn lijst te staan. Ik twijfelde even, omdat ik mij al engageer voor de Oekraïense gemeenschap. Ik hoop dat ik als raadslid iets kan doen voor jonge gezinnen, voor mensen met een beperking en kwetsbare Bruggelingen.”