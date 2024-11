Sukh Preet Singh (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Veiligheid, leefbaarheid en transparantie”

Sukh Preet (22) woont in de Kortrijkstraat. Hij is student biomedische laboratoriumtechnologie aan de Hogent. “We willen de stem zijn voor alle bevolkingsgroepen, ook voor de minder vertegenwoordigde, zodat er rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk verschillende meningen en stemmen. Deze gemeente leerde mij respect voor elkaar, gelijkheid en solidariteit aan. Ik wil dit nog meer versterken, zodat we allen collectief onze verantwoordelijkheid kunnen dragen om Ingelmunster leefbaar en gezond te houden. Ik wil werken aan een mentaliteitsshift, zodat er méér respect is. Voor elkaar, de natuur, maar ook voor de institutie die ons beschermt. Mijn accenten liggen op veiligheid, leefbaarheid en transparantie.”