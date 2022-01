Subsidie voor aankoop natuurgebied beroert gemoederen op gemeenteraad: “Veel centen voor een natte grond”

Op de gemeenteraad van dinsdagavond werd Ward Baeten na enkele jaren afwezigheid opnieuw aangesteld als gemeenteraadslid, de burgemeester gaf de intussen bijna traditionele corona-update en er was discussie over een grote subsidie voor de aankoop van het natuurgebied aan de oude spoorwegberm.

De gemeenteraad beslist dat de mondmaskerplicht op het containerpark nog even blijft gelden. Dit agendapunt was de aanleiding voor een kleine corona-update van burgemeester Simon Lagrange.

“We zitten duidelijk in een nieuwe fase. Er zijn veel besmettingen, maar de ziekenhuisopnames verminderen. We hopen de piek snel te bereiken en kijken hoopvol naar de lente en de zomer. Qua evenementen zullen statische activiteiten, zoals de John Prine Tribute die de Cultuurraad organiseert op 25 februari, zonder problemen kunnen doorgaan. Meer dynamische evenementen zoals fuiven blijven echter moeilijk. We wachten op meer duidelijk rond de coronabarometer.”

Zeven extra parkeerplaatsen

Verder creëert de gemeente zeven extra parkeerplaatsen in de Posthoornstraat, nabij herberg De Avonden. “De poort van de oprit naar de loods van onze technische dienst is nu aan de straat”, legt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere uit.

We kopen een plas water, het staat daar een derde van het jaar blank

“Die poort staat altijd open en we kregen soms ongewenst bezoek. We zullen die poort nu wat dieper in de oprit plaatsen en een slagboom toevoegen als extra controle. Daardoor komt wat ruimte vrij langs de oprit. Zo kunnen we zeven parkeerplaatsen inrichten die na de werkuren en in het weekend beschikbaar zullen zijn. Op termijn willen we hier ook een plaats voor een deelauto voorzien.”

Subsidie voor aankoop landbouwgrond

Ten slotte stelde fractievoorzitter voor CD&V Sally Cosyns nog een extra vraag omtrent een subsidie van 200.000 euro die de gemeente aan Natuurpunt geeft voor de aankoop van de landbouwgrond bij de oude spoorweg. “Het gaat over de aankoop van 7,5 hectare landbouwgrond en een stevige subsidie, maar het dossier ter verantwoording van die subsidie hebben wij nog niet gezien.”

Schepen van Milieu Natasja De Vos had een uitgebreide toelichting voorzien. “Het is waardevol agrarisch gebied waar nu al weinig landbouw is op toegelaten, het is ook een buffergebied voor wateroverlast dus goed voor het klimaat en er waren ook andere mogelijke kopers in het spel. We willen dit stukje natuur behouden voor de Zultenaren en hen een mooi fiets- en wandelgebied dicht bij huis geven.”

Scherpe kritiek

De oppositie had echter scherpe kritiek op deze subsidie. Vooral de frequente overstromingen in dit gebied deden de wenkbrauwen fronsen. “Veel centen voor natte grond”, noemde raadslid Cosyns het. Raadslid Lieven Lippens ging nog verder: “We kopen een plas water, het staat daar een derde van het jaar blank. Fietsers kunnen er niet door en je mag er ook geen aanpassingen doen om de toegankelijkheid te verhogen.”

Schepen De Vos verdedigde de investering en ook de burgemeester sprong haar bij. “Moesten we dit stuk natuur laten gaan hebben, zouden jullie de eerste geweest zijn om te zeggen dat we een grote kans hadden laten liggen.”

(JF)