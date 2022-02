Subsidie van 50.000 euro voor ontwerp opwaardering Stationsplein in Roeselare

Er is een budget van 50.000 euro voorzien voor de studie rond de heropwaardering van het Stationsplein in Roeselare. Een som die volledig gesubsidieerd is. Als de werken worden doorgevoerd, zijn er nog eens 250.000 euro subsidies voorzien.

Stad Roeselare schreef een wedstrijd uit voor ontwerpbureau’s om het Stationsplein op te waarderen. “In 2018 onderging het Stationsplein een grondige ‘facelift’. Onze fractie is nooit een voorstander geweest van deze plannen en nu blijkt dat we gelijk hebben”, aldus Siska Rommel (N-VA).

“Het Stationsplein is niet goed bereikbaar, er is leegstand en er zijn ondanks de vele camera’s nog steeds geregeld problemen met criminaliteit. Vele Roeselarenaars voelen zich onveilig op het Stationsplein. Daarnaast is het een betonnen plein. De bomen met het dure irrigatiesysteem zijn onvoldoende om een ‘groen’ gevoel te geven.”

“Na amper 3 jaar schrijft het stadbestuur een architectuurwedstrijd om het Stationsplein op te waarderen. Hoeveel budget wordt er uitgetrokken voor de wedstrijd en welk bedrag wordt er begroot voor de veranderingen?”

Extra shoppers

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Het gaat om het uitschrijven van een studie, die we gesubsidieerd krijgen van Winvorm, een organisatie die meer beleving in de gemeenten wil en extra shoppers wil lokken. Het budget is 50.000 euro voor de wedstrijd, als de werken ook plaatsvinden hebben we een budget van 250.000 euro.”

“We zoeken in het project peper en zout om het plein meer plein te laten zijn. We willen een plein creëren met leesbare signalisatie richting kernwinkelgebied, met oog voor de horeca.”