Studie moet uitwijzen hoe duur renovatie voormalig gemeentehuis is

De meerderheid in Staden plant de verkoop van het vroegere gemeentehuis aan de Marktplaats. Oppositiepartij CD&V ziet dat liever niet gebeuren. Een eerste poging om het gebouw samen met feestzaal De Gouden Hoorn en een aanpalend leegstand pand in de Kapelleriestraat te verkopen liep met een sisser af. De meerderheid wil nu het gemeentehuis alleen verkopen, maar heeft ook een studie besteld rond behoud en renovatie van het gebouw.

Het gemeentehuis en de aanpalende panden werden aangeboden voor een instelprijs van 1.179.000 euro. Er volgden geen biedingen waarop beslist werd om enkel het gemeentehuis te verkopen voor minimum 500.000 euro.

Nieuwe functie

CD&V ziet de mogelijke verkoop niet zitten. “En dat niet alleen om sentimentele redenen”, legt fractieleider Ludwig Willaert uit. “Het gemeentehuis staat centraal in de kern en is de ziel van een leefgemeenschap, een ontmoetingsplaats ook. Daarom pleiten we voor een nieuwe functie van het gebouw.”

“Zo kan bijvoorbeeld de toeristische dienst er ondergebracht worden. Daarnaast heb ik het vroeger als schepen meegemaakt dat we na zekere tijd plaats te kort hadden voor de administratie. Extra kantoorruimte zal in de toekomst nodig zijn. Het is dus goed iets achter de hand te hebben.”

Verarming

“Er wordt ook geponeerd dat renovatie duur zal zijn, maar tot dusver hebben we nog geen offerte gezien. De gemeente moet soms ook het voorbeeld geven en gebouwen renoveren en energiezuiniger maken in plaats van te verkopen als er kosten aan zijn.”

“Bovendien is de verkoop ook een verarming voor de gemeente, al hoeft het administratieve gedeelte van het gemeentehuis voor ons niet behouden te blijven. Het hoekgebouw daarentegen is markant en willen we zeker houden.”

Gevel behouden

Burgemeester Vanderjeugd blijft in eerste instantie voorstander van verkoop. “Bij een verkoop zal worden vastgelegd dat de gevel van het hoekgebouw behouden moet blijven”, stelt de burgervader.

“Ik heb begrip voor de sentimentele redenen voor het behoud, maar we moeten ook realist zijn. Het gebouw heeft geen bestemming meer, terwijl onze diensten ook geen extra ruimte nodig hebben. We hebben diverse pistes bekeken zoals bijvoorbeeld het huisvesten van de politie maar hebben geen enkele optie overgehouden.”

Hoge renovatiekosten

Het vroegere gemeentehuis houden zou de gemeente ook een flinke duit kosten. “We zouden dan niet alleen naast de voorziene 500.000 euro voor verkoop grijpen, maar ook flink wat renovatiekosten hebben om het gebouw energiezuinig en voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben een studie besteld die de kosten duidelijker moeten maken.”

“Er zijn overigens ook veel mensen die voorstander zijn van een verkoop, maar net als de tegenstanders vinden ze het belangrijk dat de gevel van de hoekwoning behouden blijft. Ik ben ervan overtuigd dat we, net zoals dat voor de vroegere Oostnieuwkerkse gemeenteschool het geval is, een passende invulling met respect voor het gebouw zullen vinden. We zullen de vrijgekomen middelen dan op een nuttigere manier kunnen besteden.”