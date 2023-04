Stort in Kortemark blijft vragen uitlokken

Een grote delegatie van Leefbaar Groot-Kortemark uitte tijdens het vragenkwartiertje op de gemeenteraad de bezorgdheid over de vervuiling die het Kortemarkse stort met zich meebrengt.

“Waarom zet de gemeente geen no-regretzone in”, vroeg Wouter Onraedt van Leefbaar Groot- Kortemark zich af. “Wat is de bron van de vervuiling, hoe ver is de verontreiniging verspreid en wat zijn de volgende stappen van het gemeentebestuur in dit dossier? Vorig jaar vroeg Silvamo nv een nieuwe vergunning aan. Deze nieuwe vergunning zet de deur open om PFAS-afval naar Kortemark te brengen. Dit gevaarlijk afval kan niet veilig geborgen worden in dit stort.”

“Onlangs werd bekend dat ook het grondwater rond Silvamo al vervuild is met Nikkel en PFAS. Omwonenden zijn ongerust en er is veel onduidelijkheid over de gevolgen voor de leefomgeving. Het is en blijft echt van het grootste belang dat we als actiegroep en gemeentebestuur aan hetzelfde zeel blijven trekken.”

Hetzelfde zeel

“We hebben zeker en vast niks te verbergen en zijn evenzeer bezorgd als jullie”, aldus Lynn Vermote, schepen van Milieu (Open VLD). “Het verslag van de milieu-inspectie laat op zich wachten, maar het verslag staat op de agenda voor de gemeenteraad van mei.”

Ook burgemeester Karolien Damman (CD&V) deelde de bezorgdheid van haar collega: “Ik begrijp zeker jullie bezorgdheid, maar we hebben hierin elk onze rol te spelen. Er is een actiecomité , maar wij als gemeentebestuur hebben hierin een andere taak te vervullen. Dit is een dossier dat wekelijks aan bod komt op het college, maar wij gaan er anders mee om dan een actiecomité. We communiceren niet elke stap naar de pers, maar werken achter de schermen en zetten stappen via de kanalen die er zijn.”

Ongetwijfeld zorgt dit heikele punt opnieuw voor een bomvolle raadzaal op 15 mei. (JDK)