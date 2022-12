Stoelendans tijdens laatste raad van het jaar

De gemeenteraad maandagavond 19 december was de laatste als schepen voor zowel Hilde Stragier en Jean-Pierre Geelhand de Merxem. Beiden werden voor de partij Gemeentebelangen schepen in 2013. Hilde verlaat na 21 jaar de Heuvellandse politiek. Jean-Pierre blijft nog gemeenteraadslid tot en met 2024.

Jean-Pierre Geelhand (71) zal in 2024 42 jaar actief zijn in de gemeenteraad. Hij kwam voor het eerst op tijdens de verkiezingen van 1986 met de toenmalige PVV (nu Open VLD). Daarna volgden nog 2 legislaturen met de partij Samen waarna hij de partij Gemeentebelangen oprichtte en uiteindelijk schepen werd maar geen burgemeester.

“Met Marc Lewyllie hadden we een sterke man in Wijtschate en dat was toen de juiste keuze om hem burgemeester te laten worden.” Uiteindelijk werd Jean-Pierre schepen en zo werd zijn doorzettingsvermogen om oppositie te voeren uiteindelijk beloond met een sjerp. Jean-Pierre bezorgde Heuvelland als schepen de primeur van het doven van de openbare verlichting. “Dat was in mei 2014. We deden dat op weekdagen tussen 23 en 5 uur. Wegens economische redenen maar ook voor het welzijn van de dieren. Sommige mensen vreesden voor de veiligheid, maar dat bleek onterecht.”

Groene Lente

Onder zijn bevoegdheid ook werd in de Kruisabelestraat van Dranouter een actieve wegmarkering van 95 ledlampen aangebracht. “Met de besparing van het doven van de openbare verlichting investeerde de gemeente in verkeersveiligheid op kritieke locaties.”

Jean-Pierre blikt ook tevreden terug op de wedstrijd de Groene Lente, in 2018 georganiseerd door De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De jury riep toen de nieuwe begraafplaats in Kemmel uit tot beste begraafplaats van Vlaanderen. Daarnaast kreeg de gemeente de ‘zonder is gezonder’-award. Die award bekroonde de gemeente die grote inspanningen leverde om het openbaar domein goed te beheren zonder herbiciden te gebruiken.” Jean-Pierre heeft altijd gezeteld onder de naam van de gemeente Heuvelland. “Misschien niet de beste naam voor onze gemeente. Beter was de naam van het bekendste dorp te nemen. Dat is dan Kemmel of Dranouter.”

Slag om de kasseien

Hilde Stragier werd eerst schepen van Openbare Werken van Heuvelland en kon meteen aan de slag met de kasseien van Kemmel. “Toen Aquafin in 2009 werken had gepland in het centrum van Kemmel, greep het toenmalige CD&V-bestuur de kans om ook de Dries, de Polenlaan, een een stuk van de Reningelststraat te vernieuwen in kasseien. De heraanleg viel niet in goede aarde bij heel wat Kemmelnaars, die de kasseien onveilig, lawaaierig en oncomfortabel vonden. Toen onze partij deel uitmaakte van de meerderheid verdwenen de kasseien in de Reningelststraat.”

Vanaf 2019 werd Hilde het sociale gezicht van het bestuur. Zo realiseerde ze de actie muziek op de stoep en lanceerde ze de ‘soepkarre’. “Een prima samenwerking tussen de senioren, de gemeente en de Pelgrim met vele warme deugddoende soepbabbeltjes elke dinsdag op één of andere locatie in onze gemeente.”

Schrijnende verhalen

Ze maakte als schepen ook ten volle de coronacrisis mee. “We hoorden vaak schrijnende verhalen over eenzaamheid. We waren daardoor erg aangegrepen en voelden meteen de noodzaak om daarvoor iets te ondernemen. Zo ontstond de gesprekslijn voor onze senioren.”

Hilde startte met politiek in de aanloop naar de verkiezingen van 2000. “De resultaten van dit verkiezingsjaar blijven me nog steeds bij. Er waren enerzijds tranen van geluk omdat ik verkozen werd, anderzijds tranen van verdriet omdat we het met de partij net niet gehaald hadden.” Als dochter van de lokale veldwachter van Dranouter groeide Hilde op met het reilen en zeilen van de lokale politiek. “Mijn vader was een graag gezien persoon en deed wat hij kon voor de mensen. Het leek mij evident om in zijn sporen te treden.”

Als vervangers komen Lieve D’Haene en Bert Doise in het college. Lieve zal grotendeels de bevoegdheden van Jean-Pierre Geelhand de Merxem overnemen: landbouw, burgerzaken, onderwijs, dierenwelzijn, feestelijkheden. Bert zal alles van sociale zaken opnemen: voorzitterschap bijzonder comité, sociale dienst, welzijn, huisvesting, senioren en WZC. Marjan Rousseré vervangt Bert Doise als voorzitter van de gemeenteraad.