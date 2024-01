Stoelendans bij Bredense meerderheid: Daisy Hoste zet stap terug als schepen, Erwin Feys blijft dan toch schepen en Steven Buysse wordt schepen

Daisy Hoste (Vooruit) zet een stap terug als schepen van Bredene. “In het belang van mijn gezondheid”, zegt ze. Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond legden twee schepenen de eed af. Steven Buysse (Vooruit) neemt de bevoegdheden over van Erwin Feys (Vooruit), die dan weer de bevoegdheden van Daisy Hoste overneemt.

Daisy Hoste gaf recent haar ontslag als schepen van Welzijn in Bredene. In 2021 nam Hoste de fakkel over van Eddy Gryson. Ze werd zo voorzitster van het bijzonder comité van de sociale dienst en kreeg de bevoegdheden OCMW, Sociale Zaken, Armoedebeleid, Huis van het Kind, Kinderopvang, Huisvesting, Gelijke Kansen, Emancipatie, Diversiteit en Jeugd. In 2019 maakte ze haar debuut als lokaal politicus.

Gezondheid

Hoste nam ontslag omwille van gezondheidsredenen. Zelf past ze voor een interview, maar op haar sociale media wil ze wel iets kwijt. “Jonge mama en liefdevolle partner, zelfstandig jobcoach, schepen en ambitieus willen zijn in het belang van Bredene: het zijn een aantal rollen te veel om te vervullen, hoe graag ik het ook had gewild”, zo staat er te lezen. “In het belang van mijn gezondheid en mijn gezin, kies ik er dan ook voor om een stap achteruit te zetten in de politiek.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) respecteert haar beslissing. “Gezondheid gaat altijd boven alles”, zegt Vandenberghe. “Daisy was een zeer goede schepen met een goede dossierkennis. Het ontslag van Daisy is dan ook een verlies voor onze gemeente.”

Nieuwe invullingen

Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond legde Erwin Feys de eed af als schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij vervangt ontslagnemend schepen Daisy Hoste. “De afspraak aan het begin van deze legislatuur was dat Erwin Feys voor vijf jaar schepen zou blijven”, duidt de burgemeester. Normaal zou Steven Buysse Erwin dan vervangen. Dat blijft zo. Alleen neemt Erwin nu de bevoegdheden van Daisy over na haar ontslag als schepen.”

En dus legde naast Erwin Feys ook Steven Buysse dinsdagavond de eed af als schepen van Bredene. Sandy Dobbelaere werd dan weer aangesteld als de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter aangezien een ambt als schepen niet te combineren valt met de ambt als gemeenteraadsvoorzitter. Buysse werd begin 2022 gemeenteraadsvoorzitter ter vervanging van Kelly Spillier, die toen aangesteld werd als schepen, samen met Daisy Hoste.