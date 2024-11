STIP+ verklaart keuze voor coalitie met Vlaams Belang: “Enige partij die ook de honger toonde om nieuwe wind te laten waaien”

“De kogel is door de kerk: STiP+ zal een coalitie vormen met Vlaams Belang Izegem. Na gesprekken tussen beide partijen de afgelopen weken is het duidelijk dat er voldoende vertrouwen is om deze coalitie te vormen”, zegt Kurt Grymonprez van STiP+. “We hebben ruim onze tijd genomen en alles grondig overwogen. Dit is de beste uitkomst voor Izegem en zijn inwoners,” zo luidt de mededeling die STIP+ de wereld in stuurde.

Dinsdagmiddag raakte bekend dat STIP+ en Vlaams Belang toch in zee gaan en de meerderheid gaan vormen in de Izegemse gemeenteraad, de avond voordien was daarover een definitief akkoord gevonden. “STIP+ sprak de afgelopen weken met alle Izegemse partijen, maar uiteindelijk bleek met sommige partijen het water te diep. We hebben met alle andere partijen geprobeerd om de verschillen te overbruggen en uit de impasse te geraken, maar dat bleek niet mogelijk”, zegt Grymonprez. “ CD&V trok de stekker uit een mogelijke coalitie met Vooruit-Groen, nadat nochtans een mondeling akkoord was bereikt. Bij N-VA bleek het dan toch om de postjes te draaien. Niet enkel voor hen, maar ze wilden er één extra voor een derde partner. N-VA kon zich zelfs niet vinden in een nette verdeling van de schepenposten: drie voor STIP+ (en de burgemeester, red.) en drie voor N-VA. Dit zou de twee grootste partijen laten besturen, maar helaas. De meerderheid in het schepencollege afstaan als grootste partij zou kiezersbedrog zijn. Het werd ook al snel duidelijk dat CD&V en N-VA zich onlosmakelijk met elkaar hadden verbonden. De polariserende en ophefmakende persmededelingen en televisie-interviews na het initiatiefrecht van en door Bert Maertens hebben uiteraard het vertrouwen niet bevorderd.”

“Er is de afgelopen weken een stabiele en duurzame vertrouwensband opgebouwd”

“Voor STIP+ was het allesbehalve evident om samen met N-VA én CD&V in een coalitie te gaan. Zeker gezien de verkiezingsuitslag in Izegem waarbij duidelijk voor een ander beleid gekozen werd. Samen met N-VA zou een ruime meerderheid van 18 zetels worden behaald. Dat zijn er 2 meer dan het bestuur op vandaag. Enkele weken geleden was er al een akkoord tussen STIP+ en het Vlaams Belang, maar na allerlei ondertussen gekende feiten besloten we een stap terug te nemen. Het is compleet onaanvaardbaar dat leden van onze partij of gelijk welke partij bestookt worden met allerlei berichten”, zegt Grymonprez. “Zoiets mogen we nooit in een democratie aanvaarden. Het is belangrijk dat er op zo een moment aan de alarmbel wordt getrokken. Ondertussen hebben we de rust kunnen doen terugkeren. Dat vroeg tijd, maar we zijn eruit geraakt.”

“De keuze voor het Vlaams Belang was niet meteen een evidente keuze, omwille van de krappe meerderheid van 15 op 29. Anderzijds voelden we ook enkel bij het Vlaams Belang de grootste honger om een nieuwe wind te laten waaien door Izegem. Een gedeelde honger. Enkel met het Vlaams Belang gingen de gesprekken uiteindelijk richting een gedragen en positieve visie voor Izegem. De lokale standpunten van het Vlaams Belang sluiten nauw aan bij de onze en er is de afgelopen weken een stabiele en duurzame vertrouwensband opgebouwd.