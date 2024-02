STIP+ stelt op nieuwjaarsreceptie zes nieuwe kandidaten voor

Op de nieuwjaarsreceptie van STIP+ werden zes nieuwkomers voorgesteld die in oktober mee naar de gunst van de Izegemse kiezer zullen dingen.

Eerdere raakte al bekend dat Open VLD de STIP-lijst mee ondersteunt, daardoor werd het ook STIP+. En zo krijgen ook enkele verruimers met roots bij Open VLD een stek op de lijst. Zo zal Matthias Leenknecht op de vierde plaats staan. Het kopduo blijf Kurt Grymonprez en Nadia Staes, die ook bij de vorige verkiezingen die plaats innamen. Bruno Lambert komt op plaats drie. De kandidatuur van de PR-manager die op Becelaers Hof woont, werd eerder al bekend gemaakt.

Ook onderin de lijst werd voor een duo gekozen. Jan Dierickx Visschers en Sybille Vandeputte zullen vanop plaatsen 29 en 28 de lijst duwen. Heel wat ervaring dus, maar er zijn ook nieuwe namen die de partij niet zonder trots aankondigde op de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis in Emelgem.

Naast Bruno Lambert (51) zijn dat Florian Stove (29), zoon van STIP-voorzitter Dominique, in het dagelijkse leven HR-manager en ook scheidsrechter op nationaal niveau. Hij woont met zijn vriendin samen op de Bosmolens, ze hebbn een dochtertje. Ook Sandy Vantornout (46) woont ten zuiden van de Rijksweg, op De Mol. Ze is kok in De Plataan, heeft een partner en een dochter. Marleen Salomez (55, architect-zaakvoerder Atelier Bis, Dam Emelgem) is de mama van een dochter en een zoon en woont in het voormalige huis van dokter Corne. Evy Debal (38, schoonheidsspecialiste, Stuivenbergstraat) is getrouwd en heeft een dochter en een zoon. Andy Verschoore (48) is bouwaannemer en runt De Kleine Visser in de Mentenhoekstraat. Hij woont samen, heeft twee dochters en een plusdochter.