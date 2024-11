STIP+ en Vlaams Belang laten voor het eerst ook inhoudelijk in hun kaarten kijken: “Izegemnaar moet weer centraal staan”

Een beleidsnota is er nog niet, maar de speerpunten van het beleid van de nieuwe coalitie wilden Kurt Grymonprez (STIP+) en Sam Weyts (Vlaams Belang) wel al wereldkundig maken. “We willen vooral de Izegemnaar weer op de eerste plaats zetten.”

Er was duidelijk wat van hun schouders gevallen toen we een dag na het indienen van de vermaarde voordrachtsakte om tafel gingen met Kurt Grymonprez en Sam Weyts in de bar van tennisclub Isis. “Goed geslapen”, klonk het bij Sam Weyts. “Ook bij mij was de decompressie groot”, beaamt burgemeester in spe Kurt Grymonprez. Precies een maand na het eerste akkoord en met alles wat er tussenin gebeurd is in het achterhoofd was het afsluiten van een coalitie dus een opluchting voor beide partijen. “De reacties die we krijgen zijn ook voor het overgrote deel positief”, zeggen ze nog over het doorbreken van het cordon sanitaire.

Maar waar het al die weken ging over wie met wie samen zou gaan, wilden wij wel eens weten welke richting de twee partijen die naar eigen zeggen heel wat raakpunten hebben in hun programma uit willen. We legden hen enkele thema’s voor.

Communicatie

“We willen vooral dat het stadhuis toegankelijker is. Nu gebeurt alles op afspraak, maar niet voor iedereen is het evident om online een afspraak te maken. Die afspraken zullen blijven bestaan, maar we willen ook de ruimte bieden om gewoon langs te gaan. Dat geldt ook voor ondernemers, als die met een probleem zitten, moeten ze ook gewoon binnen kunnen stappen. Zeker ook in verband met openbare werken moet er beter gecommuniceerd worden, op voorhand de mensen inlichten over wat te gebeuren staat. En liefst niet met gewoon een brief in de bus. We willen ook de adviesraden herwaarderen, want de knowhow zit daar. Die mensen weten wat er leeft, die kennis mogen we niet ongebruikt laten. En tot slot willen we ook de zitdagen van burgemeester en schepenen weer invoeren. Je zal hier een afspraak kunnen maken, maar op bepaalde momenten zul je ook gewoon kunnen aankloppen bij het burgemeesterskabinet. En we willen ook te zien zijn in de stad, daar kunnen mensen je aanspreken.”

Kurt Grymonprez (STIP+) en Sam Weyts (Vlaams Belang) gaan samen de stad mee besturen.

Mobiliteit

“Het circulatieplan willen we zeker herbekijken. Het mag duidelijk zijn dat het verkeer zich vast rijdt in onze stad, door kleine wijzigingen kun je al heel wat zaken verbeteren. De situatie in de Ketelstraat bijvoorbeeld is onduidelijk, de Nieuwstraat lijkt wel een spookstraat. Ook de knippen her en der, van de Melkmarkt tot de Stuivenbergstraat, willen we heroverwegen. Zoals ook de ingevoerde blauwe zones het herbekijken waard zijn. In alles wat we willen doen, moet de Izegemnaar centraal staan.”

Veiligheid

“We horen vaak dat de criminaliteitscijfers gedaald zijn, maar we willen ook de politie toegankelijker maken. We vrezen dat er soms geen aangifte wordt gedaan van pakweg een fietsdiefstal. De extra politiecamera’s die al aangekondigd waren, maar er nog niet hangen, willen we weer op tafel leggen. Alles in samenspraak natuurlijk, maar het is belangrijk voor al onze burgers dat ze zich veilig voelen. En de visibiliteit van onze politiemensen is daar belangrijk bij.”

Propere stad

“Ons groenonderhoud wordt nu grotendeels uitbesteed, de stad betaalt daar 400.000 euro voor. Voor grotere werken kun je daar inderdaad een beroep op doen, maar voor het dagelijkse onderhoud kijk je best richting eigen mensen. Met vaste teams per wijk, zodat de aanspreekbaarheid groter is.”

Grote projecten

“De Cultuurfabriek, de nieuwe evenementenhal (ISO), een nieuw zwembad… Er ligt veel werk op tafel. De naam van de Cultuurfabriek zullen we alleszins niet behouden, de invulling zien we ook iets anders. Het onderwijzend gedeelte van de academie kan zeker naar daar, de bibliotheek moeten we nog bekijken, want het moet allemaal betaalbaar blijven. Voor zaal ISO is er nog geen vergunning, misschien moeten we daarvoor ook opnieuw naar de tekentafel. Ook voor het zwembad zal dat nodig zijn, want met de plannen die er nu waren, was er nauwelijks parking voorzien.”

Sociaal beleid

“Het lokaal sociaal beleidsplan willen we efficiënter organiseren, echt op maat van de Izegemnaars. Want er is hier uiteraard ook armoede, nood aan kinderopvang… Maar ook daar is het zaak eerst de juiste doelstellingen te definiëren en daar dan in te investeren.”