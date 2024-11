Stille wake voor installatie nieuwe gemeenteraad in Izegem: “We zullen rouwkaartjes afgeven aan nieuwe burgemeester”

Een stille wake. Dresscode zwart. Op sociale media leeft ondertussen een oproep om voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad – met Vlaams Belang in de meerderheid – stil protest te houden. “Maar we zullen dat op een stille en serene manier doen”, klinkt het bij Jo Mallisse, een van de initiatiefnemers. “We zijn niet gelukkig met de keuze voor Vlaams Belang, maar we respecteren de democratie. Niettemin zijn we bezorgd.” Die bezorgdheid wil men dus uit via een stille waken op maandag 2 december aan het stadhuis in Izegem.

Het is ondertussen al de derde protestactie in Izegem op dik een maand tijd. Toen zaterdag 26 oktober bekend raakte dat STIP+ met Vlaams Belang in zee zou gaan, leidde dat tot spontane protestactie in de Kruisstraat. De beelden gingen Vlaanderen rond. Maar toen kort erna na ‘bedreigingen’ de coalitie werd afgeblazen, vond men bij Vlaams Belang dat de democratie met de voeten getreden werd, de partij hield voor het stadhuis een eigen betoging. Opnieuw kon tv kijkend Vlaanderen het van op de eerste rij volgen.

Nu het de coalitie tussen STIP+ en Vlaams Belang toch doorgaat, zal het stadhuis opnieuw het decor zijn van protest. Een stille wake dit keer. “Achter de organisatie zitten geen politieke partijen. Zelf heb ik vrienden in alle politieke partijen, behalve Vlaams Belang dan”, zegt Izegemnaar Jo Mallisse die opgroeide op de Bosmolens en nu in Kachtem woont. “Met enkele gelijkgezinden, die ook aanwezig waren op de eerste protestactie, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We willen een stille wake houden.”

Om 19 uur verzamelen aan stadhuis

Jo Mallisse, die als ondernemer zelf lid is van Unizo, volgde ook de politieke debatten. “Dat van Unizo, maar ook het kopstukkendebat in De Leest. Daar hoorde ik dat Vlaams Belang onder meer alle hulp aan het buitenland wil afschaffen en dat zo onder meer de Noord-Zuidraad ook zou kunnen sneuvelen. Niet dat ik meteen denk dat het zover zal komen, maar wij willen onder meer via Samugam en Askovi wel hulp blijven bieden.”

Hoeveel volk dit keer zal opdagen, dat is nog koffiedik kijken. “Wij hebben wel weet van heel wat mensen die komen, veel vrienden en kennissen, de vakbonden deden ook een oproep,… We zullen om 19 uur verzamelen voor het stadhuis. Het is niet de bedoeling om de gemeenteraad te verstoren, maar we willen wel onze ongerustheid tonen. We zullen ook rouwkaartjes bezorgen aan de nieuwe burgemeester.”