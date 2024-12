Stille protestwake tegen nieuwe coalitie verloopt sereen voor installatie nieuwe gemeenteraad in Izegem: “We zijn in rouw”

De installatie van de Izegemse gemeenteraad werd vooraf gegaan door een stille wake. Het bleef daar ook – zoals aangekondigd – erg rustig. De aanwezige Izegemnaars uitten er hun ongerustheid over het doorbreken van het cordon sanitaire. “Ik slaap al een week niet”, liet iemand optekenen.

Enkele Izegemnaars die zich ongerust maken over het nieuwe beleid dat de stad Izegem gaat voeren nu Vlaams Belang met STIP+ toetreedt tot de coalitie die de stad gaat besturen, riepen op tot een stille wake voor de installatievergadering. Op de Korenmarkt was ruimte voor de wake vrij gemaakt, ook de politie daagde op om een oogje in het zeil te houden. Maar alles bleef erg rustig.

De gemeenteraadszaal was al bijna een uur voor de officiële zitting vol gelopen, iedereen wou zeker zijn een plaatsje je bemachtigen. Buiten liet het (stil) protest wat langer op zich wachten. Er daagden uiteindlijk een 100-tal mensen op die het heel sereen hielden.

Een ACV-delegatie was ook naar het Izegems stadhuis afgezakt, centraal herken je Mele Walters.

Maar de ontgoocheling was er niet minder om. Ook de vakbonden waren aanwezig, een delegatie van het ACV was afgezakt, de Izegemse Mele Walters verwoordde het kort maar krachtig. “We zijn in de rouw, zo simpel is het. We waren er ook al bij om op 26 oktober te protesteren, nu staan we hier opnieuw. Ik had toen gehoopt dat het nog de andere kant zou uitgaan, maar uiteindelijk zijn we toch hier beland. We willen nogmaals deze boodschap uitdragen, al weten we dat dit niets zal veranderen aan het bestuur.”

Maarten Maertens (derde van links) vreest het normaliseren van de deelname van extreem-rechts aan het beleid.

Ook Maarten Maertens was met een delegatie van geëngageerde mensen van de Wereldwinkel opgedaagd. “Wij ervaren het normaliseren van extreem-rechts en daar maken we ons serieus zorgen om. Wij zijn onder meer betrokken bij de Noord-Zuidraad, we hopen dat dat blijvend ondersteund wordt.”

Bij Joke Vergote, geflankeerd door haar man Jimmy Mandeville, liepen de tranen over de wangen.

De tranen liepen figuurlijk over de wangen van Joke Vergote, geboren en getogen in Izegem. Haar man Jimmy Mandeville was ook kandidaat voor Vooruit bij de jongste verkiezingen. “Ik ben hier al een week niet goed van, ik slaap er niet mer sinds ik gehoord heb dat die coalitie toch doorgaat. Dat is niet het Izegem waarin ik opgegroeid ben, een verdraagzame stad. Hopelijk worden allochtone mensen hier niet geviseerd. En als dat toch zo is, dan moeten ze dat aan politie melden.”