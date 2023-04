Stil protest tegen Ventilus voor aanvang van Izegemse gemeenteraad

De Izegemse gemeenteraad stond maandagavond een groot deel in het teken van Ventilus. Vlaams Belang hield net voor de zitting een stil protest en vroeg om de aanstelling van een advocaat om de belangen van de stad en zijn burgers in het dossier te verdedigen. Er was bij de oppositie ook teleurstelling over het feit dat het traject in Izegem slechts 2,3 kilometer ondergronds gaat.

Niet alleen Vlaams Belang haalde net voor de zitting enkele protestborden boven, maar ook heel wat betrokken burgers en bedrijfsleiders kwamen naar het stadhuis afgezakt in de hoop meer duidelijkheid te krijgen. Vlaams Belang vroeg bij monde van raadslid Nathalie Dewulf of de stad een advocaat zou inschakelen voor eventuele rechtsprocedures.

“Het zou nuttig en vooral een teken van goed bestuur zijn om nu reeds juridische adviezen in te winnen om de inwoners en ondernemers maximaal te beschermen. Een goed geïnformeerd gemeentebestuur is er twee waard, vooral als het gaat om de gezondheid van onze inwoners, klonk het.

Argumenten

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) herhaalde aan het begin van de zitting nog eens dat de stad in gelijk welk scenario de rol van wie benadeeld is in het dossier zal behartigen. “We wisten dat Izegem nadrukkelijk betrokken partij zou zijn omdat de hoogspanningslijn met de E403 gebundeld wordt en moet uitmonden in het transformatiestation in Lendelede”, aldus de burgervader. “Wij zijn de stad die op het tracé de meeste bewoning en werknemers heeft en dus moeten we daar maximaal ondergronds gaan. Daar zijn rationele en goede argumenten voor. Men beweert dat de ondergrond het niet toelaat om de kabels onder de bedrijvenzone ondergronds aan te leggen, maar we gaan uiteraard vragen of ze die bewering ook met bewijzen kunnen staven.

Advies formuleren

“Tegen 22 mei moeten we als stad een advies aan de overheid formuleren, maar eerst krijgen we nog de kans een hele hoop vragen te stellen en opmerkingen te geven. Het is alvast de bedoeling om een infomoment voor alle betrokken burgers en bedrijfsleiders te organiseren zodat we alles kunnen bundelen. Nadien volgt nog een openbaar onderzoek, waar alle bezwaren kunnen ingediend worden Als stad zullen we zeker juridische ondersteuning bieden. We zouden dat graag samen met enkele andere betrokken gemeentes doen.

De oppositie is vooral teleurgesteld over het gegeven dat slechts 2,3 kilometer van het traject in Izegem ondergronds gaat, aan de wijk De Mol. “Die locatie hadden we niet verwacht, omdat het vooral landbouwgebied is”, aldus Balder Clarys (Groen). “Het is helaas een dossier dat er moet komen en we moeten kijken hoe dat in de beste omstandigheden kan. We moeten streven naar een zo minimaal mogelijke impact op de gezondheid.”

Belofte onvoldoende waargemaakt

Vooruit en STIP zijn harder. “De burgemeester heeft de belofte van een maximaal ondergrondse verbinding onvoldoende kunnen waarmaken”, aldus Eva Bossuyt. “Van de 10 kilometer die ondergronds kon hadden we toch gehoopt er 6 of 8 te krijgen”, aldus Kurt Grymonprez (STiP). “Het traject op De Mol blijft echter een eigenaardige keuze als je ziet dat daar bijna geen bewoning is.”

Open VLD riep tot slot op de nodige adviezen in te winnen bij experten voor de stad advies moet geven.

Het Ventilus-tracé zou volgens de burgemeester een directe impact hebben op ongeveer zestig woningen op Izegems grondgebied. “De precieze compensaties moet de CREG nog bepalen, maar de Vlaamse overheid is alvast voorstander om compensatie te bieden voor wie binnen de honderd meter van die lijn woont. Ook voor bedrijven is er bereidheid voor zo’n regeling”, aldus de burgemeester, die verwees naar een compensatie van 25 procent voor wie binnen de 35 meter woont en de bereidheid van Elia om huizen op te kopen voor wiens huis binnen de honderd meter van de lijn ligt.

Geen extra bedrijvenzone

Tot slot had de burgemeester nog een positieve noot omtrent de mogelijke komst van een provinciaal bedrijventerrein op de wijk De Mol. Buurtbewoners en partijen als Groen en STIP voerden al langer actie tegen dat plan. “Gezien Ventilus er ondergronds gaat en dat gebeurt met een opensleuftechniek betekent dat ook dat er in een zone van 75 meter rond die ondergrondse lijn geen bebouwing meer mag zijn”, aldus de burgemeester.

“Voor mij betekent dit dat het op die plek onmogelijk is om daar in die zone nog een bedrijventerrein te realiseren. Ik trek ook met die boodschap naar de provincie, waar ze dat hopelijk zullen inzien. Zij nemen eind mei een beslissing rond de zoekzones voor eventuele bedrijventerreinen.”