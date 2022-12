Stijn Timmerman volgt Arnold Naessens op als schepen in Zedelgem

Stijn Timmerman (CD&V-Nieuw) legde in de jongste gemeenteraad de eed af als opvolger van eerste schepen Arnold Naessens. De aftredend schepen van onder meer Ruimtelijke ordening, Milieu en Natuur, wil de kans geven aan jonge mensen in de gemeentepolitiek. Lovende woorden werden gesproken. De oppositie onthield zich.

De laatste gemeenteraad van het jaar was, na bijna vier legislaturen, ook de laatste zitting van Arnold Naessens (61) als schepen in Zedelgem. Zijn bevoegdheden waaronder Wonen en Omgeving, Natuur en Milieu, Personeel, droeg hij over aan Stijn Timmerman (39), die totnogtoe raadslid en fractieleider van de meerderheid CD&V-Nieuw was. Zowel Naessens als Timmerman zijn Loppemnaars en trokken op de kartellijst als tandem naar de lokale verkiezingen van 2018. Toen maakten ze een akkoord om na vier jaar legislatuur van plaats de ruilen in het Zedelgems halfrond. Vanaf januari zetelt Arnold Naessens verder als gemeenteraadslid. Zijn partijcollega Wino Debruyne wordt vanaf dan de nieuwe fractieleider van CD&V-Nieuw.

Verjonging nodig

Arnold Naessens kwam voor de eerste maal op bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000. Op de toen nieuwe kartellijst CD&V-Nieuw werd hij met zijn slogan ‘Vertrouw ten volle, kleur Nolle zijn Bolle’ meteen als schepen verkozen. Nu is opnieuw een frisse wind in de politiek nodig, stelt hij. “Wij vinden bij CD&V dat er op tijd en stond voldoende verjonging moet zijn. Met Ellen Goes (CD&V) en Charlotte Vermeulen (Nieuw) heeft het schepencollege er al twee jonge en competente vrouwen bij”, zei Arnold Naessens al in een eerder interview in KW.

Kersverse schepen Timmerman legde aan burgemeester Annick Vermeulen al de eed af. Burgemeester Vermeulen loofde in de gemeenteraad haar partijgenoot Arnold Naessens als “een teamspeler die altijd voor oplossingen zocht, en op een aanstekelijke manier ook jongeren kan inspireren voor politieke stappen.” Ook zijn opvolger-schepen Stijn Timmerman prees nadrukkelijkzijn voorganger. “Ik weet zeker dat je het vertrouwen van de kiezers nooit hebt beschadigd. Je hebt ook vertrouwen gegeven aan wie voor de gemeente werkt, aan de overige fractieleden, aan zóveel burgers en verenigingen.”

Positief gevoel

Schepen Timmerman bleef in zijn dankwoord op de vlakte over de andere partijen die in de Zedelgemse gemeenteraad in de oppositie zetelen. Ook die partijen zelf – Groen, Vooruit, N-VA en Vlaams Belang – namen niet het (dank)woord. In bijvoorbeeld het Ventilus-dossier zaten meerderheid (CD&V-Nieuw) en oppositie goed genoeg op één lijn in het belang van de gemeente.Voor de forse extra uitgaven voor de appartementen bij het dienstencentrum Veltershof, stond de oppositie dwars tegenover het beleid. Net als bij de omstreden bouwplannen voor een nieuwe school naast sportcentrum De Groene Meersen.

“Ik denk dat het spel van meerderheid en oppositie altijd op een gezonde manier gebeurd is. Ik kijk met een positief gevoel terug. Ik heb ervan genoten. Bedankt iedereen”, besloot Arnold Naessens de jongste gemeenteraad en zijn schepenambt. Met zijn staat van dienst kan hij op het einde van de legislatuur ereschepen worden. (HV)