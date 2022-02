Steunt Zedelgem haar verenigingen doordacht in coronatijd?

Wie, en voor welk tarief, mag materiaal van de gemeente ontlenen? Dat bepaalt het nieuwe reglement. De oppositiepartijen twijfelen aan wie wél en wie niet moet betalen. Het mobiel podium -te huur voor 750 euro- vindt NV-A een fikse kost.

In de jongste gemeenteraad werd het uitleenreglement van gemeentemateriaal goedgekeurd. Wie mag ontlenen verdeelde het bestuur (CD&V-Nieuw) in drie groepen. Zo kunnen scholen en bepaalde verenigingen gratis bijv. tafels en stoelen lenen.

Andere Zedelgemse organisaties zonder maatschappelijk nut moeten wél de volle pot betalen. Afhankelijk van de groep waarin ontleners zitten kost het transport 75 euro en het nieuw mobiel podium 750 euro. De prijzen verhoogden, opdat niet één vereniging te veel materiaal ineens aan zou vragen, verklaarde schepen van Financiën Ann Devriendt verder.

Prijzig voor jeugdverenigingen

N-VA struikelde over de hoogte van het huurgeld en de transportkosten. “De jeugdraad merkte op dat die nieuwe tarieven voor de jeugdverenigingen prijzig worden. Wij zitten in een gemeente met een heel sterk verenigingsleven dat het gemeentebestuur moet stimuleren”, sprak Eddy De Wispelaere.

Ivan Lahousse (Groen) vroeg zich af of bepaalde verenigingen wel beroep moeten kunnen doen op ondersteuning van de gemeente, “want dat gaat kan ten koste van een wél erkende Zedelgemse vereniging.”

Schepen van Cultuur Charlotte Vermeulen wees erop dat niet-Zedelgemse organisaties met een maatschappelijk nut die bijv. een spreekavond of zitdagen geven, ook kunnen blijven lenen. Bij bepaalde evenementen, zoals bijv. een kermis, is ontlenen gratis. Zij beweerde dat het reglement na overleg met de jeugd- en cultuurdienst, rekening houdt met onder meer de jeugdbewegingen.

80.000 euro voor podium

Waar de oppositie het meest verveeld mee zit, is de manier waarop het bestuur het mobiel podium aankocht. “Dit gebeurde met geld van de Vlaamse overheid dat voor coronasteun voor de verenigingen bedoeld was. Is het verantwoord dat een schepencollege koos voor een podium van zowat 80.000 euro. “, vroeg de N-VA-fractie. “Wie zijn de verwachte gebruikers ervan? Want 750 euro is niet niets voor een doorsnee vereniging.”

“Dat komt kermis- en feestcomités, of sportorganisaties van pas. De organisaties die al gratis het podium konden gebruiken waren zeer blij. Een private huur zou 3x zoveel kosten”, probeerden schepen Devriendt en Vermeulen nog.

Groen, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming, en keurden het uitleenreglement niet mee goed.

(HV)