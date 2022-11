Sterrenkinderen krijgen nu ook een plaatsje bij de aanplant van het geboortebos in Roeselare

Sterrenkinderen krijgen in de toekomst ook een plekje binnen het geboortebos in Roeselare. Daarnaast wordt er ook een koesterplek gecreëerd. Op die manier komt de stad tegemoet aan de vraag van ouders van sterrenkinderen.

“Wereldlichtjesdag is de dag van het overleden kind”, horen we van Gerdi Casier (Vooruit) om de gemeenteraad in Roeselare. “Wat doet de stad naar aanleiding van wereldlichtjesdag en meer specifiek voor ouders en families van sterrenkinderen (kindjes die sterven voor hun geboorte)?”

Schepen Stefaan Van Coillie: “We hebben een sterrenweide, al heet die niet zo. Ongeboren kinderen kunnen begraven worden op de kinderbegraafplaats. Daarnaast zullen we bij de aanplant van een geboortebos ook aandacht besteden aan ongeboren kinderen. We voorzien ook een koesterplek met een bankje en een tekst en op 11 december zijn er nog enkele acties om dat extra in de kijker te zetten.”

Serene herdenking

“Dat klopt”, zegt schepen Michèle Hostekint. “We kregen inderdaad enkele vragen specifiek van ouders van sterrenkinderen. Bij de aanplant van een geboortebos hielden we geen rekening met ouders van sterrenkinderen die het belangrijk vinden om een herdenkingsplek te hebben. Ieder kind zal een boompje krijgen en hun naam zal vermeld worden. Dat geldt voor kinderen uit 2022, maar ook voor alle ouders uit voorgaande jaren. Zij zullen de kans hebben om voorafgaand aan de aanplant hun boompje op een serene manier aan te planten. Op 11 december, met wereldlichtjesdag, voorzien we een sereen moment waarbij er foto’s worden getoond van de koesterplek, foto’s getoond, gedichtjes voorgelezen. We staan stil bij alle overleden kinderen in het algemeen.”