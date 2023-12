STERK blaast coalitie met Visie niet op in Moorslede, maar wil dat burgemeester Vergote zelf opstapt

Donderdagavond is er in Moorslede gemeenteraad en nadat burgemeester Ward Vergote (Visie) dinsdag door de correctionele rechtbank in Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar wegens belangenneming, is het alvast uitkijken hoe de politieke fracties ter zitting gaan reageren. De meerderheidspartij STERK blaast de coalitie alvast niet op.

“In 2019 werd er een bestuursakkoord aangegaan tussen Visie en STERK”, aldus eerste schepen Sherley Beernaert in een mededeling namens STERK. “STERK stelt zich op als een eerlijke en loyale partner in het belang van de inwoners en het gemeentepersoneel.”

“De gemeente nu in onbestuurbaarheid brengen, komt niemand ten goede. De rechter heeft burgemeester Ward Vergote echter wel schuldig bevonden aan belangenneming. Belangenneming kan voor ons niet. Echter hebben wij als STERK geen wettelijke middelen in handen om de burgemeester te verplichten om afstand te nemen van zijn mandaat.”

“Het is aan hem zelf om nu zijn verantwoordelijkheid te nemen, in het belang van de gemeente.”