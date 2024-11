Stemverschillen tussen deelgemeenten nu zichtbaar, gemeentebelangen vooral sterk in Knokke

Gemeentebelangen is populairst in de Knokse wijken Zoute, Heilig Hart, Zegemeer en nipt Knokke Duinenwater, terwijl Inzicht (kartel CD&V/N-VA) aan kop stond in Knokke Markt en alle overige deelgemeenten en wijken. Dat blijkt uit de fijnmazige verkiezingsresultaten die de Vlaamse overheid beschikbaar maakt.

Voor het eerst kan de Vlaamse overheid zogenaamde ‘fijnmazige’ resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen ter beschikking stellen aan al wie er interesse in heeft. Waar er met de computer gestemd wordt, zoals in Knokke-Heist, kunnen de resultaten zelfs tot op het niveau van het stembureau uitgesplitst worden. En dat levert, voor wie de politiek in de kustgemeente graag volgt, best wel interessante gegevens op, zeker in de context van het sterk herverkavelde politieke landschap.

Nemen we Gemeentebelangen, de partij die jarenlang heer en meester was, maar nu in de oppositie terecht komt, dan zien we dat die in de wijk Knokke-Zoute met voorsprong (41,2 procent tegen 27,1 voor Inzicht en 23 voor Ja! Van Piet De Groote) de sterkste lijst was. Ook in de Knokse wijken of buurten Heilig Hart, Zegemeer en Duinenwater laten ze Inzicht en Ja! achter zich op respectievelijk de tweede en de derde plaats; al is dat met veel minder verschil.

Deelgemeenten

In Knokke Markt (nabij het gemeenteplein) en in de deelgemeenten – Heist Duinbergen, Heist Heulebrug en Westkapelle + Ramskapelle – behaalt Inzicht de eerste plaats en staat Ja! (Piet De Groote) telkens op de tweede plaats, met dus Gemeentebelangen op plaats 3. Zoals bekend speelden de andere lijsten nauwelijks een rol van belang.

“We zijn wel tevreden met dit resultaat en het reflecteert ook wat we aanvoelde in de campagne”, reageert ‘aangewezen burgemeester’ Cathy Coudyser (Inzicht). “Wij staan sterk in de buurten waar veel mensen wonen die al in langere tijd in Knokke-Heist wonen en min of meer met de gemeente vervlochten zijn. Ik moet geen analyse maken voor andere partijen, maar ik denk dat de resultaten wel aantonen dat Gemeentebelangen in de campagne vooral op Knokke en dan voornamelijk Het Zoute en omgeving ingespeeld heeft. Mensen die nauw begaan zijn met de gemeente en die de politiek de voorbije jaren hebben gevolgd, hebben toch wel duidelijk gekozen voor vernieuwing, is mijn indruk als ik de cijfers bekijk.”