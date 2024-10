Stemmenkanon Edward Verstraete neemt geen mandaat op in de gemeenteraad van Oostrozebeke

Zopas raakte bekend dat stemmenkanon Edward Verstraete van de Ginste niet gaat zetelen in de nieuwe gemeenteraad van Oostrozebeke. Edward Verstraete was de lijstduwer van de lijst van burgemeester Luc Derudder en haalde bij zijn allereerste deelname zo maar eventjes 949 stemmen en kwam daarmee op de tweede plaats na burgemeester Luc Derudder, die er 1.539 stemmen haalde.

Bekijk hier nog eens de verkiezingsuitslag in Oostrozebeke

Edward Verstraete – de zoon van voormalig schepen Danny Verstraete – is bijzonder populair op de Ginste, maar ook blijkbaar ver daarbuiten. Met een dergelijke score was iedereen er zeker van dat de nieuwkomer op de lijst Oostrozebeke.nu meteen een schepenzetel in de wacht zou slepen.

We probeerden te achterhalen wat er is misgelopen dat Edward Verstraete naast een schepenzetel grijpt en zelfs niet gaat zetelen als gewoon gemeenteraadslid in de nieuwe gemeenteraad. Met een brief aan de Oostrozebeekse bevolking wil stemmenkanon Edward Verstraete duidelijk maken waarom hij zijn mandaat niet kan opnemen. Wij mochten als eerste die brief inkijken.

Schoonmoeder

“Ik was oprecht onder de indruk van het aantal stemmen dat ik behaalde. De plaats net onder de burgemeester zorgde voor een gevoel van euforie en dankbaarheid. Ik had nooit verwacht om in deze positie terecht te komen, hoewel het mij en de partij heel veel deugd heeft gedaan. De reden van het niet opnemen van mijn mandaat heeft alles te maken met mijn schoonmoeder Carine Geldhof. Door het nieuw decreet over het lokaal bestuur kunnen wij niet samen zetelen of de eed afleggen op de installatievergadering van de gemeenteraad. Het is ook zo dat na de eedaflegging degene die de eed niet kon afleggen, ook niet meer kan opvolgen voor een mandaat in de gemeenteraad. Door deze wet kunnen wij ook geen mandaat delen, onder gelijk welke vorm. Iets wat in de vorige legislaturen wel mogelijk was. Voor mezelf was een opname van een mandaat niet onmiddellijk aan de orde omdat ik wil groeien in de politiek ten goede van Oostrozebeke en de partij. Mijn werk als landbouwer laat niet onmiddellijk toe om al mijn activiteiten stop te zetten. Ook mijn persoonlijk verhaal in ons gezin maakt het moeilijk om nu voluit voor de politiek te kiezen. Mijn schoonmoeder Carine Geldhof zal de eed afleggen als gemeenteraadslid in de gemeenteraad en ik zal de eed afleggen als raadslid van het bijzonder comité.”