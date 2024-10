Stefanie Devolder (Lijst Burgemeester) is nieuw in de gemeenteraad van Ledegem: “Een luisterend oor zijn voor alle Ledegemnaars”

“Ik woon nu bijna zes jaar in Ledegem en de voorbije jaren probeerde ik me al vrij goed te engageren in verschillende verenigingen in de gemeente”, zegt Stefanie Devolder. “Toch bleek ik nog vrij onbekend, maar het versterkte mijn motivatie om toch zoveel mogelijk inwoners te bezoeken. Tijdens die huisbezoeken kon ik iedereen persoonlijk spreken en tevens hun bekommernissen noteren. Met 542 voorkeurstemmen ben ik erg dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Die steun geeft me de kracht om de komende jaren met volle inzet mee verder te werken aan onze mooie gemeente. Als nieuw gemeenteraadslid wil ik een luisterend oor bieden en proberen de stem van alle inwoners te laten doorklinken.”