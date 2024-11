Stefaan Devriendt (VoeVeurne) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Modern beleid en nieuwe schwung in Veurne”

Stefaan Steffe Devriendt (60) is gehuwd met Sonja Vandenbosch en pluspapa van Nathalie. Samen met het familieteam Nathalie, Krist en Sonja baat hij sinds 1982 Grill De Vette Os uit. “We scoorden bijna een vierde van de kiezers, die kozen voor vernieuwing en verandering. Ik kreeg 570 stemmen en ben daar superblij mee. We gaan er vol goesting tegenaan. Als kersvers gemeenteraadslid wil ik alles geven. Een modern beleid en een nieuwe schwung in onze stad en in onze dorpen: dat is wat wij op zes jaar tijd willen bereiken. Ik ken Veurne-centrum redelijk goed, maar ben lang niet van alle problemen in de deelgemeentes op de hoogte. Daarom sta ik open voor alle suggesties en luister ik graag naar alle bezorgdheden.”