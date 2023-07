Steeds meer gemeenteraadsleden geven er de brui aan: parlementslid Brecht Warnez komt met actieplan

Steeds meer gemeenteraadsleden stoppen ermee. Deze legislatuur zijn al 1.172 raadsleden gestopt in Vlaanderen, 233 daarvan in West-Vlaanderen. En een op de drie gemeenteraadsleden komt bij de verkiezingen van volgend jaar alvast niet meer op of twijfelt aan die deelname. Dat meldt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Om het tij te keren, roept hij op lokale mandatarissen meer impact te geven.

Uit een bevraging die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez in juni deed bij 806 gemeenteraadsleden blijkt dat 1 op 3 gemeenteraadsleden zal stoppen of nog niet weet of hij of zij kandidaat zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast blijkt uit recente cijfers van het parlementslid dat deze legislatuur al 233 – ofwel 16 % – van de raadsleden is gestopt. “Het is tijd voor actie. Als we mensen willen blijven overtuigen voor de lokale politiek moeten de gemeenteraadsleden meer te zeggen hebben. Via hen moet de burger meer kunnen wegen op het beleid. Gemeenteraadsleden zijn het luisterend oor van de burger”, zegt Brecht Warnez die daarom een 10-puntenplan in het parlement indiende.

Meeste stoppen in Oostende

Van de 1.502 verkozen raadsleden in 2018 zijn vandaag al 233 raadsleden gestopt. Het gaat om 106 mannen en 127 vrouwen. Hiervan zijn 34 raadsleden jonger dan 35 jaar. In Oostende stopten de meeste raadsleden, met name 11 waarvan 5 van de Vooruit-fractie. Zo werd onlangs Björn Trassaert als 15de opvolger lid van de gemeenteraad.

Soms gaat het om verjongingsoperaties. Zo zien we in Roeselare dat 9 raadsleden plaats maakten. Maar we zien ook dat in gemeenten waar politieke commotie is geweest – zoals Blankenberge, Wervik en De Panne – raadsleden er snel de brui aan geven. In die gemeenten stopte één op de drie raadsleden. Daarnaast gaven ook 12 burgemeesters en 91 schepenen hun sjerp terug.

Groter draagvlak

Vlaams parlementslid Brecht Warnez hamert deze legislatuur al langer op het versterken van de gemeenteraad. “De komende maanden moeten we echt stappen vooruit gaan. Ik voel bij andere partijen ook steeds meer draagvlak om onze gemeenteraad te versterken. Daar maak ik mijn missie van”, aldus het parlementslid.

Verder blijkt uit de bevraging van het parlementslid dat twee op drie vindt dat hun impact als gemeenteraadslid te beperkt is. Maar liefst 80% wil dat Vlaanderen nog initiatieven neemt om de gemeenteraad te versterken. “Gemeenteraadsleden hebben vandaag veel te weinig te zeggen en zijn te laat betrokken bij dossiers. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren”, legt Warnez uit.