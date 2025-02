Stapt Oostkamp mee in het diftarsysteem van IVBO?

Het ophalingssysteem voor het huishoudelijk afval is al een aantal keren aan bod gekomen op de Oostkampse gemeenteraad. Telkens werd geantwoord, op de vraag van Robin Declerck (N-VA), dat het principe met containers volgens het diftarsysteem te duur is en niet is haalbaar voor appartementen.

Na het succes van het diftarsysteem, volgens het principe van de vervuiler betaald en waarbij de container van het restafval aangerekend wordt per kilo in Damme, besliste IVBO nu om dit toe te passen in de gemeenten waar ze het afval ophalen. Daar valt ook Oostkamp onder.

Naar aanleiding van een agendapunt van de raad van bestuur van IVBO besliste Robin Declerck om dit item terug op de gemeenteraad van 20 februari te zetten. “In de vorige legislatuur heb ik 2 jaar in de raad van bestuur gezeten van het IVBO en heb ik daar voor geopperd om dit ook in onze gemeente in te voeren en de nodige vragen gesteld in de gemeenteraad. Toen wou men dit niet doen wegens te duur. Nochtans niks dan voordelen zowel voor mens als natuur. Goed voor de ruggen van de ophalers en als kinesist ligt mij dit nauw aan het hart alsook voor de natuur want minder open gereten zakken door vogels en katten waardoor minder afval rondvliegt zeker nu er meer en meer wind is. Ik ben dus heel blij met de beslissing van de raad van bestuur”, weet gemeenteraadslid Robin Declerck te vertellen.

“In Oostkamp hebben we nog niet de doelstelling gehaald om minimaal 26 kilogram per inwoner minder restafval op te halen maar door het reeds invoeren van de ophaling in verschillende fracties zijn we op goede weg en ik heb er goede hoop op dat we de doelstellingen gaan halen”, weet schepen Els Roelof (CD&V team 80Twintig), verantwoordelijk voor IVBO te vertellen. Burgemeester Jan de Keyser voegde eraan toe dat het operationeel plan voor Oostkamp nog moet worden uitgeschreven en als het zover is voor Oostkamp moeten alle plussen en minnen maar ook het financiële ervan bekeken worden. “Dan zullen we ook alles naar de gemeenteraad brengen”, besluit hij. (GST)