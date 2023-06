Stadscoalitie verwijst voorstel Groen naar de vuilbak: geen stadspark op projectgrond ‘Maïsveld’

Vorige week onthulde de Krant van West-Vlaanderen al dat projectontwikkelaar Imroder had besloten de grond voor nieuwbouwproject ‘Maïsveld’ opnieuw te koop aan te bieden. Het project zou niet meer passen binnen de strategie van de ontwikkelaar. Al zouden de stijgende bouwkosten en geringe interesse bij kopers daar volgens ingewijden ook niet vreemd aan zijn. Oppositiepartij Groen bond meteen de kat de bel aan en lanceerde op de gemeenteraad een voorstel om van de projectgrond een stadspark te maken en te integreren in de Groene Fietsverbinding. Dat voorstel werd op de gemeenteraad van gisterenavond door de stadscoalitie weggestemd. “Onze prioriteit ligt bij het aankopen van de grond voor het realiseren van de groene verbinding. Nu dergelijke aankoop doen is onrealistisch”, klonk het bij bevoegd schepen van Stadsontwikkeling Wout Maddens (Team Burgemeester).

Weg geplande verkaveling, hallo stadspark. Het klonk de Groene fractie als muziek in de oren. Toen bleek dat projectontwikkelaar Imroder om ‘strategische redenen’ had beslist het veelbesproken project ‘Maïsveld’ aan de Bozestraat opnieuw te koop aan te bieden, waren de Groenen er als de kippen bij om een voorstel te lanceren om de grond met de stad opnieuw aan te kopen en er een stadspark van te maken. “We vragen aan de stad om onderhandelingen op te starten met de eigenaar om de grond als stad te kunnen verwerven. Op die manier kan het beloofde park toch volledig gerealiseerd worden,” klonk het bij gemeenteraadslid Matti Vandemaele. Grootste beweegreden voor dat voorstel was het feit dat Team Burgemeester in 2018 beloofd zou hebben dat er geen extra verkavelingen meer zouden bijkomen op Heuls grondgebied en dat het aantal beschikbare parken in Heule sowieso al beperkt is. Het voorstel werd gisterenavond aangekaart op de gemeenteraad. De Groenen kregen zelfs bijval van het Vlaams Belang. Al werd het voorstel quasi linea recta naar de prullenmand verwezen. “Onze prioriteit ligt volledig bij het realiseren van de Groene Verbinding. Het is belangrijker een aaneengesloten tracé te kunnen realiseren. Daarvoor moeten nog een aantal strategische gronden aangekocht worden”, reageerde schepen van Stadsontwikkeling Wout Maddens (Team Burgemeester) op het voorstel.

Budget

Ook het budgettaire plaatje werd door de mangel gehaald. Volgens Vandemaele besliste de stadscoalitie bij hun grote besparingsoperatie om 1,25 miljoen euro te schrappen voor het aankopen van gronden om groene ruimte bij te creëren. Het prijskaartje van de Groene Verbinding zou intussen oplopen richting de negen miljoen. In totaal moet nog 10 hectare aan grond aangekocht worden voor de totale verbinding van 5,5 kilometer lang. Een extra meerkost maken voor het aankopen van de gronden van Imroder, is voor de stadscoalitie niet haalbaar. “Dat is zaaien naar de zaak”, repliceerde Maddens.

Buurtbewoners die dus hoopten dat er geen appartementen op de grond gebouwd zouden worden, komen van een kale reis terug. Imroder had alle vergunningen voor het nieuwbouwproject namelijk al op zak, dus het is quasi zeker dat de koper die plannen, met hier en daar een kleine aanpassing, zal verderzetten. In totaal kan het dus gaan over 44 nieuwbouwappartementen. Al zal de oplevering dus veel later zijn dan aanvankelijk gepland. Imroder laat weten dat de gesprekken met potentiële kopers de goede richting uitgaan en dat er de komende maanden duidelijkheid geschapen zal worden. Wanneer er witte rook komt, is nog lang niet duidelijk.