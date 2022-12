Stadsbestuur trekt broeksriem aan maar sleutelt niet aan ambitieus meerjarenplan

Een economische crisis loert om de hoek en tot in de kleinste vertakkingen van de maatschappij worden de bankrekeningen nauwlettend in de gaten gehouden. Ook het stadsbestuur trekt de broeksriem aan, nadat onvoorziene en onverwachte kosten waren opgedoken. “We handelen als een goede huisvader en gaan dus niet sleutelen aan de investeringen of de belastingen”, verzekert burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Personeelskosten die de indexering volgen, energiekosten die de pan uit swingen en de algemene werkingskosten die blijven stijgen: 17,3 miljoen euro, dat is het duizelingwekkende bedrag dat het stadsbestuur extra mag ophoesten. De beleidsmakers kregen een potige rekenoefening voorgeschoteld. maar konden het schip op koers houden.

“Vijf indexeringen, die op zich al goed zijn voor een stijging van meer dan 10 miljoen euro, en een energiebudget dat ruimschoots de 6 miljoen euro overstijgt: dat is de actuele realiteit waarmee we geconfronteerd werden”, klonk het in een verklaring van de burgervader. “De wereldeconomische inslagen hebben dus ook hun impact op lokaal en gemeentelijk niveau.”

Daarmee wordt meteen verwezen naar het ambitieuze meerjarenplan, dat aan het begin van de legislatuur naar voren werd geschoven. Het plan, dat van Menen een cruciale schakel in de regio moest maken, blijft echter ongewijzigd.

“We namen tijdig onze voorzorgen en zorgden ervoor dat ons huiswerk steeds werd gemaakt. Een bewuste keuze voor ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het bijsturen van de verwarming in de openbare ruimtes: het zijn zaken die ervoor hebben gezorgd dat we de rekening niet aan de bevolking moeten presenteren.”

“De investeringen die werden voorzien in ons meerjarenplan, blijven overeind, alleen gaan we de planning opnieuw bekijken. Datums zullen goed doordacht worden gekozen, zodat we niet te veel druk zetten op de stadsfinanciën. De heraanleg van de Grote Markt, bijvoorbeeld, wordt niet geschrapt maar verplaatst naar een later moment, zodat die meteen met de aanleg van het warmtenet kan worden gekoppeld.”

“Combineer dit met enkele meevallers, zoals een hoger belastinginkomen dankzij de indexaties en extra tegemoetkomingen van Vlaanderen, en je krijgt een verhaal dat controleerbaar blijft.”

Geen verhoging van de belastingen dus, en ook van naakte ontslagen is geen sprake, al zal het personeelsbestand er wel anders gaan uitzien: “Personeelsleden die met pensioen gaan, worden niet automatisch vervangen, wat eveneens een besparing zal opleveren. We gaan resoluut voor een optimalisatieoefening.”