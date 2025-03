Stadsbestuur stelt ambitienota voor, oppositie uit bedenkingen: “Nieuwe locatie voor bibliotheek”

Het schepencollege van Oudenburg heeft de ambitienota voor deze legislatuur voorgesteld. Daarin is onder meer aandacht voor enkele grote en kleinere projecten, van jeugd tot senioren. We pikken er enkele passages uit. Oppositiepartij CD&V vuurde in de gemeenteraad maar liefst zeventig vragen af op de beleidsmakers.

Dat Voor Oudenburg een absolute meerderheid heeft, zorgt ervoor dat zowat 95 procent van het verkiezingsprogramma kan worden uitgewerkt. Op het finale bestuursakkoord is het nog wachten, maar intussen stelden burgemeester Anthony Dumarey en co wel een ambitienota voor. Daarin geen timings of investeringsbedragen, wel de grote lijnen en denkpistes over enkele grote dossiers.

Neem nu de verdere afwerking van de site van de Abdijhoeve. “Die werd in de vorige legislatuur in volle eer hersteld met een ceremoniezaal voor huwelijken en ontvangsten, een feestzaal voor onder meer de activiteiten van onze verenigingen en twee gezellige horecazaken”, aldus Dumarey. “Het voormalige hotelgedeelte werd verkocht, er kwam een notariskantoor. De komende jaren zetten we in op de afwerking: invulling van het oude zwembadgedeelte, optimalisering van de evenementenweide en een moderne en functionele parking.”

Wegenwerken

Wegenwerken worden ook in de toekomst opgesplitst in verschillende fases en er zijn frequent nieuwsupdates. “Zo zorgen we ervoor dat noodzakelijke werken draagbaar blijven voor onze inwoners en handelaars.”

Op vlak van welzijn, sociale zaken en emancipatie wil schepen Romina Vanhooren eenzaamheid verder verlagen door een buurtgerichte werking en een cruciale rol van een zorgcoach. De sociale dienst, Huis van het Kind, Ruilwinkeltje en sociale kruidenier worden verder uitgebouwd. “Er wordt breed ingezet op sociale activering, onder meer door de sterke focus op tewerkstelling, huisvesting en taalkennis”, licht schepen Romina Vanhooren toe.

Op sportief vlak blijft het stadsbestuur investeren in de sporthal en omgeving, ook in de infrastructuur in de deelgemeenten. “We waarderen het uitgebreide busnetwerk in onze stad, maar streven naar nog vlottere en frequentere verbindingen van en naar Oostende en Brugge vanuit alle deelgemeenten. We blijven in actief overleg met De Lijn om onze openbaarvervoerdiensten continu te verbeteren.”

High Five-project

Het High Five-project het belonen van leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen zou verder uitgebreid worden. Burgemeester Dumarey benadrukte de grondige aanpak van de Dorpsstraat in Ettelgem en uitrol van het masterplan Een toekomst voor Ettelgem. “De nieuwe school in Roksem is een groot succes. We ondersteunen deze door een parking te realiseren om de bestaande parkeerproblemen op te lossen. We gaan in dialoog met de Roksemnaar over de kerk en laten hen beslissen over de toekomst ervan. Een optimaal gemeenschapshuis voor Westkerke moet het kloppend hart worden van de deelgemeente.”

Inzake jeugd en gezin wil de stad het aanbod kinderopvang breed houden, zorgen voor kwalitatieve jeugdlokalen en een vernieuwd skatepark. Het stadsbestuur plant ook een uitzonderlijke kernversterkende starterspremie van 5.000 euro voor essentiële kleinhandel en wil de uitbreiding van bedrijventerrein Steengoed realiseren. “Het is wachten op groen licht van de Vlaamse overheid.”

Verder wil het stadsbestuur het vernieuwde Romeins Archeologisch Museum verder uitspelen. “We zetten in op een optimaal gebruik van de nieuwe cultuurzolder op de Abdijhoeve-site, waarbij lokale kunstenaars er een maand lang gebruik kunnen van maken. En we onderzoeken de mogelijkheid van een nieuwe locatie voor de bibliotheek.”

Kritiek

Oppositiepartijen CD&V+ van Peter Velle en Vooruit met Tahira Malik hadden maar liefst zeventig vragen over de ambitienota in petto. “De ambities blinken niet alleen uit door een voortdurende verwijzing naar het verleden, maar soms ook door hun immense vaagheid”, meent Velle. “Enkele cruciale beleidszaken en hete hangijzers worden volledig stilgezwegen. De nota lijkt in de verste verte niet beleidsmatig en financieel afgecheckt. Wij kijken inderdaad uit naar de meerjarenplan waarin dat allemaal wel geconcretiseerd wordt. Om positief te eindigen: we hoorden uiteraard ook wel goeie en echt gedegen dingen.”