Stadsbestuur schrapt toelage voor De Gevleugelde Stad: “Vzw’s en vrijwilligers zijn de dupe van deze besparingsronde”

Dat de aangekondigde meerjarenplanaanpassing van december geen lachertje ging worden, wist iedereen. Op het vlak van werking besliste het Ieperse stadsbestuur om veertien personeelsleden af te laten vloeien en de toelagen van de stedelijke vzw’s te verminderen, tot grote onvrede van de CD&V-oppositie, die de moeizaam opgebouwd reserves zo ziet wegsmelten.

Ook Stad Ieper moet de buikriem aanhalen en het bestuur legde op de gemeenteraad van maandag een meerjarenplanaanpassing voor vol besparingen. Fractieleider Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V nam vooral het opsouperen van reserves van de stadsvzw’s kwalijk. “Vorig jaar namen jullie al meer dan 300.000 euro van de reserves van het vroegere In Flanders Fields Museum en ook de komende jaren knabbelen jullie hierop verder zodat de AGB nog geen verder jaar oud zal zijn en de helft van de reserves al zullen zijn opgesoupeerd”, aldus Desomer. “Blijkbaar vonden jullie dat zo’n fantastische vondst dat jullie nu hetzelfde gaan doen bij Argos, cultuur, jeugd en sport: opsouperen van reserves omdat jullie zelf falen in jullie eigen besparingsronde. Jullie hollen de vzw’s uit, vzw’s die hoofzakelijk via vrijwilligers en mensen die niet-politiek actief zijn worden gedragen. ”

Ontslag

De besparingen in het cultuurbeleid stoten Katrien Desomer zodanig tegen de borst dat ze besliste om ontslag te nemen uit de raad van bestuur van het Cultuurcentrum (vzw ACCI). “De geplande jaarlijkse besparing van 50.000 euro op de werkingstoelage en het schrappen van de beloofde extra 50.000 euro voor de organisatie van de Gevleugelde Stad zijn bij mij zo verkeerd gevallen dat ik mijn zitje in het dagelijks bestuur ter beschikking stel. Ik neem het persoonlijk dat de door mezelf en door mijn voorgangers zo goed bewaarde en bewaakte reserves worden afgebouwd zonder enige visie voor de toekomst. Het stemt me bezorgd, triest en ook heel kwaad.”

Katrien Desomer (CD&V) neemt ontslag uit de raad van bestuur van vzw ACCI uit onvrede met de besparingen. (Foto TOGH)

Desomer merkte op dat ook bij vzw JOC 75% van de toelage wordt geschrapt of 1,5 miljoen euro per jaar. “Met de bestaande reserves kunnen ze vier jaar weg, op voorwaarde natuurlijk dat jullie niet opnieuw gaan bedelen achter geld zoals met het skatepark waar jullie 80.000 euro namen om eigen misgelopen subsidies toe te dekken”, aldus Katrien Desomer. “Ook de middenstand deelt in de klappen. De toelage van 55.000 wordt verminderd naar 46.000 euro. Als we dat omrekenen naar aantal handelszaken is dat een daling met 50 zaken in de Ieperse binnenstad. Er zou paniek moeten zijn op alle banken, maar neen, jullie zwijgen het gewoon dood en hop, probleem voor jullie opgelost. U treft dus de Ieperse samenleving in het hart: vzw’s, verenigingen en vrijwilligers. Deze oefening is niet geslaagd. Jullie krijgen van ons een onvoldoende. Het ingeschreven feestje in de begroting voor 2024 van 90.000 euro gaat wat ons betreft niet door.”

Moeilijke oefening

“Het was een moeilijke oefening die in uitzonderlijke tijden die we in decennia in deze stad niet meer hebben gekend”, repliceerde schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “Toch zijn we fier op het resultaat. Ik ben wel teleurgesteld in de opmerkingen van mevrouw Desomer alsof wij de broeksriem niet hebben aangehaald. Op werkingskosten hebben we heel wat middelen ingeleverd, waarbij we veertien personeelsleden niet meer gaan vervangen. Het de tering naar de nering zetten. Gerichte keuzes maken, zonder de kaasschaafmethode toe te passen. De beslissingen waren niet altijd leuk om te nemen, maar het was onze plicht om de rekeningen in orde te brengen.”

Kaalgeplukt

De schepen gaat ook niet akkoord met de insinuatie dat het stadsbestuur de stadsvzw’s kaalplukt. “De verschuiving van de reserve van 650.000 euro van vzw JOC is volledig één op één met het feit dat we niet meer vragen aan het JOC om de camping uit te baten”, aldus Eva Ryde, die daarmee verwijst naar de beslissing om de uitbating van de campings Jeugdstadion en Zillebekevijver in concessie te geven aan en privé-uitbater.

Reserves

Ze verdedigde ook de verlaging van de werkingstoelages van de vzw’s. “Reserves, waarvoor leg je die aan? Om in moeilijkere tijden aan te wenden”, aldus Eva Ryde. In vergelijking met de crisis die we nu doormaken was corona klein bier op financieel vlak. We konden kiezen om die reserves in één keer terug over te maken aan de stad en de toelage gelijk te houden. Er is een andere keuze gemaakt. Een mindere toelage voor een aantal jaar, en de reserves afbouwen. Financieel gezien komt dat op hetzelfde neer. Dat betekent niet dat er minder werkingsbudget is in de vzw en dat doet niets af aan de autonomie af van bijvoorbeeld het JOC vzw. Die autonomie moeten we koesteren.” (TOGH)