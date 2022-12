Staden voert zone 30 met trajectcontrole in dorpskernen in

De Stadense gemeenteraad keurde het invoeren van een zone 30 met trajectcontrole voor de Groot-Stadense kernen goed. Die maatregel is bedoeld om de leefbaarheid in de kernen te verhogen en zou zwaar verkeer moeten ontmoedigen om van Roeselare via Staden naar Diksmuide en omgekeerd te rijden. De maatregel is ook een alternatief voor de aanvankelijk geplande tonnagebeperking. Oppositiepartij CD&V ziet geen heil in het invoeren van de zone 30.

De Open VLD-meerderheid wou aanvankelijk een tonnagebeperking invoeren voor het Stadense centrum. Dat stuitte op fel protest van zowel landbouwers als lokale bedrijven omdat die flink zouden moeten omrijden eens ze niet meer tot het Stadense centrum toegelaten zouden zijn.

Uitzondering juridisch niet mogelijk

“We hebben de bezorgdheden, bezwaren en voorstellen die uit het openbaar onderzoek voortvloeiden, bekeken en hebben overlegd met landbouwers en ondernemers”, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

“Een uitzondering voor lokale bedrijven en landbouwers om toch door het centrum te mogen rijden ondanks de tonnagebeperking, bleek juridisch niet mogelijk. Daarom stellen we voor de bestaande zones 30 in de diverse Groot-Stadense kernen uit te breiden en een trajectcontrole in te voeren om de zone 30 af te dwingen.”

Zwaar verkeer ontmoedigen

“We hopen op die manier het zwaar verkeer te ontmoedigen om vanuit Roeselare via Staden naar Diksmuide te rijden en omgekeerd en hen zo via de N35 langs Kortemark naar Diksmuide te leiden, wat eigenlijk de geldende IDR-route is.”

De controle in Staden zou een vaste trajectcontrole zijn. “In Oostnieuwkerke en Westrozebeke zouden we met een mobiele controle werken. De maatregel zal na verloop van tijd geëvalueerd worden. Indien het beoogde effect niet bereikt wordt, gaan we toch over naar het invoeren van een tonnagebeperking.”

Kritiek CD&V-oppositie

Het voorstel kon op weinig bijval van de CD&V-oppositie rekenen. “Waarom werd gekozen voor een uitbreiding van de zones 30 in de kernen?”, vroeg Marc Van Ysacker (CD&V) zich af.

“De impact van een zone 30 wordt overschat. Het zwaar verkeer gaat toch nog vlugger in Roeselare of Diksmuide zijn als het door Staden rijdt in plaats van de N35 via Lichtervelde en Kortemark te nemen. Hoeveel ongevallen zijn er overigens al met zwaar verkeer gebeurd in Staden?”

Leefbaarheid

“Het gaat hier niet om de incidentiegraad, maar om de leefbaarheid”, stelt burgemeester Vanderjeugd. “Inwoners van de kernen worden dagelijks geconfronteerd met zwaar verkeer dat hun huizen doet daveren. De weginfrastructuur is bovendien niet geschikt voor dergelijk zwaar verkeer.”

De zones 30 in de kernen zouden nog voor de zomer ingevoerd worden. De trajectcontrole zou vanaf september actief zijn.