Stad wil meer vrouwelijke straatnamen in Roeselare

De stad Roeselare wil zich profileren als vrouwvriendelijke stad. Binnen tal van projecten, maar ook wat straatnamen betreft. “Iedereen moet een plaats vinden in de Rodenbachstad”, aldus schepen Michèle Hostekint.

“Wenen heeft de naam, meest vrouwvriendelijke en bijgevolg meest mensvriendelijke stad te zijn, ook voor mannen dus”, horen we van Gerdi Casier (Vooruit). “In Wenen worden vrouwen heel bewust betrokken in stadsontwikkeling omdat ‘de andere kijk’ sowieso als een meerwaarde wordt gezien. Men gaat ervan uit dat stadsontwikkelaars beter en mannen en vrouwen zijn. De factor ‘vrouw’ wordt in stadsontwikkeling al te dikwijls veronachtzaamd.”

Mensvriendelijk

“Meer straten vernoemen naar vrouwen of meer standbeelden van vrouwen is een stap… de vrouw in de stad een plaats geven… Heeft Roeselare ook die ambitie om een meer vrouwvriendelijke en dus mensvriendelijke stad te worden?”

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “We hebben die ambitie zeker. We willen iedereen in onze stad een plaats laten vinden, van kinderen tot mensen die in armoede leven of gezinnen in een andere levensvorm en zeker ook voor vrouwen. We gaan de strijd aan tegen discriminatie en racisme in een tienpuntenplan, denken we ook aan het regenboognetwerk waarbij we veiligheid voor kwetsbare groepen garanderen. Voor vrouwen is dat ook interessant, denken we maar aan de vele verhalen over seksuele intimidatie. We zetten ook in op een vormingstraject over hoe je mensen sensibiliseert en bewustmaakt over hoe te reageren wanneer je geconfronteerd wordt met een problematische situatie. Daarnaast zetten we ieder jaar in op Internationale Vrouwendag. Wat de vrouwennamen van straten betreft zijn we bezig met een inhaaloperatie. Het laatste jaar zijn heel wat straten vernoemd naar vrouwen. Ook het aantal standbeelden stijgt gestaag. Ik denk aan Cecilia Callebert of Marie-Louise De Meester. Wat ruimtelijke ontwikkeling betreft, zitten we ook in op participatie. Dat ze hun stem kunnen laten horen als het over bepaalde thema’s gaat.”