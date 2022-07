Stad Waregem wordt eigenaar van volledige site HippoLoggia

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd de aankoop van de gebouwen en de parking van HippoLoggia goedgekeurd. Daarmee wordt de stad vanaf donderdag 1 september 2022 eigenaar van de volledige site. “Dat biedt heel wat mogelijkheden om de diverse functies van de locatie optimaal te benutten.”

De aankoop betreft de parking, de toegang in de Felix Verhaeghestraat en de eerste, de derde en de vierde verdieping van HippoLoggia. De stad was immers al in het bezit van de tweede verdieping, waar het bezoekerscentrum Hippo.War gevestigd is. Vanaf 1 september 2022 wordt de stad dus eigenaar van de volledige locatie.

“HippoLoggia is een van de meest toonaangevende eventlocaties in Zuid-West-Vlaanderen”, reageert schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “Met een uniek zicht op de Gaverbeekhippodroom beschikt HippoLoggia over verschillende zalen met een capaciteit van 100 tot 2.000 personen. Daarbovenop is er een ruime parkeergelegenheid. Met deze investering vrijwaart de stad de toekomst van de site.”

175ste verjaardag

Het bekendste evenement dat plaatsvindt in HippoLoggia is uiteraard Waregem Koerse, telkens op de dinsdag na de laatste zondag van augustus. Tijdens die jaarlijkse hoogdag krijgt de Koninklijke Waregemse Koersvereniging (KWK) het gebruiksrecht twee weken voor en een week na het paardenrennen en volksfeest, dat op dinsdag 30 augustus zijn 175ste verjaardag viert.

“De overeenkomst met de stad is een mooie versterking van onze samenwerking. De toekomst van Waregem als paardenstad bij uitstek is hiermee verzekerd”, zegt ondervoorzitter Thierry Storme van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging.

De aankoop bedraagt zo’n 4,9 miljoen euro en zal in het meerjarenplan van de stad worden ingepast. De betaling wordt gespreid over tien jaar.

Bedenkingen

Tijdens de stemming in de gemeenteraad onthield oppositiepartij N-VA/Open VLD zich. “We betreuren het gebrek aan transparantie en het feit dat derden geen kans kregen om de site over te nemen”, reageerde fractieleider Michiel Vandewalle.

Groen stemde voor maar droomt van een multifunctionele invulling van de hippodroom. “We moeten verder kijken dan enkel het paardenrennen. De Waregemnaar kan hierover gerust meedenken”, aldus voorzitter Simon Wemel.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) zei dat een multifunctionele invulling bekeken zal worden, maar benadrukte wel dat het hippische blijft primeren. “De kalender op de hippodroom staat jaarlijks goedgevuld met drafrennen en andere evenementen.”