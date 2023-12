Stad Waregem blijft financieel gezond: “Ondanks grote investeringen verminderen onze schulden”

De gemeenteraad keurde de aanpassing van het meerjarenplan goed. “Onze financiën zijn onder controle”, duiden schepen Rik Soens (CD&V) en financieel directeur Geert Coussement. Na heel wat gerealiseerde projecten wordt er ook in 2024 flink geïnvesteerd.

Het meerjarenplan bevat naast de planning van het beleid ook de financiën voor de periode 2020-2025. Op het einde van elk jaar kent het meerjarenplan een aanpassing. De financiële dienst van Stad Waregem gaf tijdens de extra gemeenteraad duiding bij de cijfers en de huidige situatie. Zo komt er op vlak van uitgaven extra zuurstof door de gedaalde energieprijzen, anderzijds zijn de kosten van onderhoud en evenementen wel toegenomen door de inflatie.

“We maken ook extra budget vrij om kwalitatief personeel aan te trekken, want dat is bijzonder moeilijk”, reageert schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). Op gebied van inkomsten ontving de stad extra geld via de personenbelasting, omdat de lonen werden geïndexeerd. “De verhouding tussen inkomsten en uitgaven zit goed”, klinkt het.

Extra kosten

Het stadsbestuur voegt 14,3 miljoen euro toe aan de geplande investeringen. “Met als doel bij te dragen aan de economie. De investeringen zullen niet allemaal binnen het plan uitgevoerd worden, maar ze zijn wel gefinancierd.” Zo rekent de dienst in 2024 onder meer 2,2 miljoen euro extra voor de uitbreiding van de groenzone aan de stadionvijvers.

Diverse gerealiseerde en lopende werken, zoals de uitbreiding van cultuurcentrum De Schakel (550.000 euro extra), de lift van Sportcentrum De Treffer (200.000 euro extra) en de Regenboogbrug (450.000 euro extra) vielen of vallen duurder uit. “Dat heb je vrijwel altijd bij dergelijke grote werken. Er zijn altijd onvoorziene en extra kosten.”

19 miljoen ontlenen

Om die investeringen mee te dragen, wordt er ook geld geleend. “We gaan in totaal 19 miljoen euro lenen, maar ondertussen investeren we in diezelfde periode 16 miljoen euro meer. Onze schuldenmassa is zeer goed in vergelijking met andere lokale besturen. We hebben alles onder controle.”

De autofinancieringsmarge, het verschil tussen alle inkomsten en ontvangsten enerzijds en alle uitgaven en intrestlasten anderzijds, bedraagt in 2023 zo’n 12,6 miljoen euro. “Dat is een schitterend cijfer”, weet financieel directeur Geert Coussement. “En het wordt steeds beter. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van de voorbije jaren – corona, oorlog, energiecrisis – kennen we geen grote moeilijkheden. Door onze gezonde financiële situatie komt het evenwicht niet in gevaar.”

“In deze legislatuur wordt voor 150 miljoen euro geïnvesteerd, dat is ongezien”, weet schepen Soens. “We hebben heel veel gerealiseerd. Zelfs met die grote investeringen dalen onze schulden, en de belastingen stijgen niet. Dit is een zeer goede situatie.” Dat erkent ook de oppositie.

“Dit is inderdaad goed nieuws”, klinkt het ook bij Groen. Al had de partij wel opmerkingen omtrent het personeelsbeleid en betaalbaar wonen. “En de investeringen rond verkeersveiligheid zijn marginaal klein. In vergelijking met sommige andere bedragen stelt 276.000 euro weinig voor. Onder meer enkele schoolomgevingen verdienen een aanpassing. Die van Het Biezebos stond gepland maar wordt uitgesteld.” “Twaalf procent van het totale Waregemse investeringsbudget gaat naar mobiliteit. Het gemiddelde van andere Vlaamse steden en gemeenten is dertig procent. Dat is minder dan de helft. Als je je op Waregemse wegen begeeft, merk je dat verschil duidelijk.”