Stad stuurt bij na onveilige omstandigheden voor fietsers bij werken Wijnendalestraat in Beveren

Bij de start van het schooljaar was het voor heel wat fietserse vrij moeilijk om aan de school te geraken door werken in de Wijnendalestraat. “De school is altijd bereikbaar geweest, maar we hebben nog duidelijkere afspraken gemaakt met de aannemer. Zo zullen er geen kranen meer rijden bij start en einde van de schooldag”, aldus schepen Francis Debruyne.

Bert Wouters (Groen) maakt zich zorgen over de veiligheid van zwakke weggebruikers bij werken. “Er zijn veel wegenwerken aan de gang in Roeselare. Ook trottoirs en fietspaden worden heraangelegd. Het eindresultaat is natuurlijk een verbetering maar in de tussentijd is het voor fietsers en voetgangers wel bijzonder moeilijk en soms ronduit gevaarlijk.”

“Bij de heraanleg van de Wijnendalestraat in Beveren, vlak bij de schoolpoort, lazen we onlangs in de pers, moesten kinderen en hun ouders zich een weg banen langs de werf terwijl de kranen verder reden. Ook nu ligt het fietspad van de Noordlaan ter hoogte van de werf aan de Gitsestraat al weken open. Met de fiets of te voet moet je op de rijweg om er langs te kunnen.”

Voorzorgen

“De komende tijd staan nog veel openbare werken op de planning, vaak op drukke invalswegen en aan schoolomgevingen. Hoe neemt de stad voorzorgen om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en de hinder tot een minimum beperken? Hoe wordt daarop toezicht gehouden?”

Schepen Francis Debruyne: “In kader van de nutswerken aan de Wijnendalestraat was er inderdaad een mindere bereikbaarheid, maar die was wel bereikbaar. We hebben met de aannemer nieuwe afspraken gemaakt, waardoor er geen kranen meer rijden bij het begin en het einde van de schooluren. Voor de volledigheid nog even meegeven dat de werken tegen eind oktober afgerond zullen zijn.”

“Een ander geval is de werken aan de Noordlaan. Daar zitten we met rioleringswerken en dat betekent dat we heel de weg moeten opengooien en dat zorgt ook voor overlast. De diensten hebben veilige signalisatie uitgewerkt en is er een omleiding voorzien. Het stuk fietspad zal prioritair aangepakt worden. De stad neemt aantal de nodige voorzorgen bij wegeniswerken om de veiligheid voor de fietser zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen.”