Stad Roeselare zet extra in op mentaal welzijn voor jongeren

Stad Roeselare zet zich in voor het mentaal welzijn van jongeren, zeker na de coronaperiode. Zo was er in 2021 een extra budget van 10.000 euro.

Gerdi Casier (Vooruit) maakt zich zorgen rond de mentale gezondheid van de jongeren. “Awel, al 10 jaar de naam van de kinder- en jongerentelefoon had in 2021 liefst 28.886 contacten met jongeren”, klinkt het. “Het grootste gedeelte van die contacten betreft interpersoonlijke relaties en mentale gezondheid.”

“Vooral jongeren die thuis in een nogal precaire situatie leven, zien alles als gevolg van lockdown en quarantaines thuis nog meer op scherp gesteld. Awel wordt meer en meer geconfronteerd met gesprekken aangaande mentale gezondheid, de voorspelling is, is dat het einde van de pandemie niet het einde van de problemen betekent.”

Blijvende inspanningen

“Ook na de pandemie zal het van cruciaal belang zijn om blijvende inspanningen te doen om het thema van mentale gezondheid bespreekbaar te maken en te houden. Het zal echt noodzakelijk zijn om blijvende structurele initiatieven gaande te houden of op poten te zetten. Wat kan de stad betekenen of verder betekenen om jongerenzorg op de agenda en in de praktijk te houden?”

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “De voorbije jaren zette de stad al in op mentale gezondheid, ook voor jongeren. We hebben een extra budget van 10.000 euro voorzien. Normaal zou de aftrap van Rode Neuzendag bij ons plaatsvinden, corona stak daar echter een stokje voor. Toch werden er verschillende acties op poten gezet. Naast de acties zijn er enkele structurele maatregelen zoals de versterking van de eerstelijnspsycholoog. Daarnaast is er veel expertise bij de professionele partners, denken we maar aan TEJO. Ook via het onderwijs investeert de stad in mentaal welzijn. We zetten als stad op verschillende manieren in, maar we moeten elke kans grijpen om hier op in te zetten.”