Stad Roeselare wil mensen begeleiden die te hoge energiefactuur niet kunnen betalen

Ook in Roeselare is de stijgende energiefactuur een item. Voor sommige mensen is het een probleem om die factuur te betalen. De stad onderneemt verschillende initiatieven om die mensen te begeleiden en te helpen.

Gerdi Casier (Vooruit) uitte op de gemeenteraad zijn bezorgdheid rond de stijgende energiefactuur. “Voor onze fractie is dit een grote zorg. Energieprijzen en bijgevolg de energiefacturen swingen de pan uit. Heel wat mensen dreigen daardoor in energie-armoede te vallen. Bij deze zeer zorgwekkende ontwikkeling hebben wij een aantal vragen, tevens beseffende dat deze problematiek ook bij de centrale overheden voor aanpak klaar ligt”, klinkt het. “Hoe verloopt de ondersteuning van de mensen in onze stad die reeds in kaart zijn gebracht en waarvan we weten dat ze bijvoorbeeld een budgetmeter hebben? Hebben wij zicht op mensen die dreigen uit de boot te vallen? Hebben wij zicht op cijfers? In welke mate worden wij hier in Roeselare getroffen door deze exploderende vorm van armoede? Voorziet de stad een plan van aanpak, extra ingrepen bovenop wat reeds gerealiseerd wordt en wat centraal in de loop van deze week wellicht beslist zal worden?”

Energiescan

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “Bovenop wat we doen met betrekking tot het verder inzetten op energietransitie, met het warmtenet, de zonnepanelen, renovatie van woningen, enz. is er ook vanuit het Welzijnshuis een aanpak voor de mensen die door de stijgende energiefactuur in de problemen dreigen te komen. Enerzijds kijkt men of ze recht hebben op sociaal tarief. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om over te stappen naar een andere energieleverancier voor een goedkopere factuur. Met de energiesnoeiers wordt er ook bekeken of er op korte termijn iets gedaan kan worden aan het energieverbruik, er wordt een energiescan gemaakt, met bijvoorbeeld zuinigere elektrische huishoudtoestellen. Als men de factuur niet kan betalen, wordt er gekeken of men kan tussenkomen.”

“Deze winter vrezen we een serieuze verhoging van mensen die moeten worden ondersteund. In 2021 was er al een verhoging van de tenlastenname voor energie. In 2020 ging het om 14.445 euro. In 2021 was het al meer dan 24.000 euro, een stijging van meer dan 70 procent. Wat het dit jaar zal zijn, dat moet nog blijken.”