Stad Roeselare uit bezorgdheid over stikstofakkoord: “Negatief advies overmaken voor 1 augustus”

De stad Roeselare is van plan om voor 1 augustus een negatief advies te geven over het stikstofakkoord. “Onze stad is een belangrijk centrum voor de voedingsindustrie, we willen onze landbouwbedrijven zoveel als mogelijk bijstaan”, aldus schepen Francis Debruyne.

Filip Deforche (Vlaams Belang) polste bij de stad naar het standpunt over het stikstofakkoord. “We kennen ondertussen allen de problematiek n.a.v. het stikstofarrest. De impact ervan voor de land- en tuinbouwsector is enorm. Als gevolg ervan sloot de Vlaamse regering het stikstofakkoord. Akkoord dat direct voor heel wat commotie en onzekerheid zorgde. Nochtans toont de oorlog in Oekraïne hoe belangrijk het is een goeie eigen land- en tuinbouwsector te hebben met toekomstperspectief. Perspectief dat nu volledig onder druk staat. Jonge landbouwers zitten met de handen in het haar, en veelal met een enorme schuldenberg vanwege aangegane leningen om te investeren in maatregelen voor stikstofreductie.”

Leefbaarheid

“En laat Roeselare nu net een belangrijk centrum zijn van onze voedingsindustrie. We hebben de REO-veiling, het Inagro-onderzoekscentrum, het huis van de voeding maar ook onze land- en tuinbouwers. Voor onze stad maar ook voor onze land- en tuinbouwers zal dit zeer grote –negatieve- gevolgen hebben. Belangrijk is dat we dus duidelijk signaal geven. Mijn vraag is dan ook of het stadsbestuur een schrijven zal richten aan de Vlaamse regering voor 1 augustus om negatief advies te geven aan dit akkoord en de bezorgdheid over de leefbaarheid van de sector over te maken.”

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Ik kan heel kort zijn: ja. De land- en tuinbouwbedrijven, organisaties, de volledige agrarische sector en alle landbouwminnende mensen hebben bezwaar. In Roeselare werden er al 62 bezwaarschriften ingediend. En zoals je al zei is onze regio, onze vallei van de voeding, een belangrijk centrum van de voedingsindustrie. Het stikstofdossier zorgt voor heel veel onzekerheid en als stad willen we een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse overheid en die bezorgdheid zullen we voor 1 augustus overmaken.”