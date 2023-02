Stad Roeselare schenkt 6.000 euro noodhulp aan slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

De aardbeving in Turkije en Syrië laat niemand onberoerd. Ook in Roeselare willen inwoners op een of andere manier hulp bieden. De Stad roept haar burgers op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De stad doet alvast een schenking van 6.000 euro.

Dat de stad een bedrag schenkt aan het getroffen gebied is traditioneel bij grote rampen. Eerder was dat bijvoorbeeld al het geval na de verwoestende tyfoon Haiyan in de Filipijnen of de zware aardbevingen in Haïti en Nepal. Het bedrag gaat naar het Consortium 12-12.