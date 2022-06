Stad Roeselare roept inwoners op om zich te registeren voor extra vakantietoezicht bij afwezigheid

Inwoners van de stad Roeselare kunnen bij afwezigheid, door bijvoorbeeld een reis, extra toezicht aanvragen bij de politiezone RIHO. Zo kunnen de Roeselarenaars met een gerust gemoed op reis.

Tijdens de zomer gaan ook de Roeselarenaars massaal op reis. Maar kunnen ze dat met een gerust hart doen, vraagt Steven Dewitte (Groen) zich af. “Je kon er de voorbije weken niet naast kijken. De Belg, Vlaming, Roeselarenaar gaat dit jaar terug massaal op reis. Wat voor velen een mooie periode is om samen met geliefden van een welverdiende vakantie te genieten, is voor anderen met minder goede bedoelingen een buitenkans. Enkele jaren geleden stelden we een inbraakgolf in de zomerperiode vast.”

“En een gewaarschuwd burger is er twee waard. Er bestaan al enkele initiatieven om onze burgers aandachtig te maken op dit gevaar en de eigen politiezone ontwikkelt ook specifieke diensten. Doen we als stad nog een extra preventie inspanning om onze inwoners attent te maken op inbraakgevaar? Wat doen we het doorheen het jaar? Wat voorzien we voor de zomermaanden?”

Handige app

Burgemeester Kris Declercq: “Preventie van inbraak is naast opheldering prioritair voor de stad. Voorkomen is beter dan genezen en dat is een basisopdracht. We doen dat door met de verschillende diensten langs te gaan in de wijken met tal van tips, zowel door brandweer als politie. In de zomerperiode proberen we de mensen extra te informeren. We hebben een aparte app die erg handig is, waarbij je extra toezicht kunt doorgeven. We moeten de mensen motiveren om zo’n toezicht te vragen. Op de website van de politie komt er een duidelijk herkenbare button. Er is een affichecampagne. Als de vakantie begint, schakelen we via sociale media een versnelling hoger.”