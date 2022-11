Stad Roeselare onderzoekt extra sensibilisering voor medisch afval

Stad Roeselare is van plan om een betere sensibilisering van medisch afval te onderzoeken. Nu nog komen bijvoorbeeld gebruikte naalden nog te vaak in de witte of blauwe zak terecht. Daar waar er naaldcontainers bestaan. Op welk niveau, ook dat moet nog bekeken worden.

Thierry Bouckenooghe (CD&V) pleit voor naaldcontainers. “Patiënten met diabetes die voor de ziektebehandeling zelf medicatie moeten inspuiten hebben vaak gebruikte naalden. Deze injectienaalden kunnen niet zomaar in een normale afvalzak worden gedumpt. In principe horen zij thuis bij het klein gevaarlijk afval op het recyclagepark. Diabetespatiënten hebben daarvoor een naaldcontainer. Een naaldcontainer is een handig containertje waarin gebruikte injectienaalden, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten veilig kunnen opgeborgen worden. Particulieren zijn verplicht hun gebruikte injectienaalden in een naaldcontainer af te geven op het recyclagepark”, klinkt het.

Chronische ziekte

“Toch horen we dat sommige deze naalden in de restafvalzak of PMD-zak dumpen. Is dit uit onwetendheid of is er een andere reden? Er zijn een aantal steden en gemeenten zoals Veurne, Bredene, Gistel, Ichtegem, Knokke Heist, Oostende, Oudenburg, Antwerpen, … die dit gratis aanbieden als een vorm van sociaal beleid. Is stad Roeselare bereid, zijn burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes ondersteuning te bieden bij het ter beschikking stellen van deze containers?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “Het aantal mensen met diabetes is enorm. Met ons sociaal beleid willen we onderzoeken of we het kunnen implementeren. Doen we het binnen Roeselare alleen? Of doe we het op grotere schaal, met bv. Midwest. Huisartskringen, eerstelijnszone en Mirom is bereid te sensibiliseren wat te doen met medisch afval omdat we signalen krijgen dat het nog steeds in de blauwe of witte zak terechtkomt, met gevaarlijke situaties als gevolg. Daarbij niet beperkend tot medisch afval van diabetespatiënten, maar ook bv. baxters bijvoorbeeld.”