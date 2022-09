Stad Roeselare neemt actie om schoolomgeving fietsveiliger te maken, politie voert controles uit

Met de start van het schooljaar, wil de stad nog meer werken van een fietsveilige schoolomgeving. Waar nodig worden fietsstraten of zone 30 ingericht.

“Fietsveiligheid is een absolute prioriteit voor het stadsbestuur en samen met vele anderen ben ik heel tevreden te zien dat er in het voorbije jaar heel wat acties werden ondernomen om de fietsveiligheid om en rond de scholen te verbeteren”, vertelt Liselot De Decker (Open VLD). “De duidelijke markeringen en signalisatie rond de scholen zorgt er alvast voor dat de automobilisten automatisch minder vaart nemen.”

“Staan er, naast bovengenoemde projecten, nog zaken op de planning om het nog veiliger te maken voor onze fietsende jeugd in onze stad? We willen er graag nog eens op wijzen dat de fietsers zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het verkeer. Neemt de politie hierrond nog acties?”

Schoolroutes

Schepen Stefaan Van Coillie: “Uw bezorgdheid is ook onze bezorgdheid. Bedoeling is om deze bestuursperiode de rest van de schoolomgevingen aan te pakken. De stad kijkt naar fietsveilige schoolroutes met veilige oversteken. Bij herinrichting van wegen kijken we hoe we ze fietsveiliger kunnen maken, zoals bv. in de Ardooisesteenweg of een groot deel van de Wijnendalestraat. Is dat niet mogelijk gaan we voor zone 30 of richten we een fietsstraat in.”

“De politie doet tal van gerichte controles in de schoolomgeving. Worden snelheid en parkeren gerespecteerd? Is de fietsverlichting in orde? Worden de fietsstraten nageleefd? En dan hebben we ook nog onze terugkerende actie ‘verplicht verlicht’ die we samen met de politie organiseren.”